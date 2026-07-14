Новый гигант в мире AI: Nous Research оценивается в 1,5 миллиарда долларов

·1·Технологии
Новый гигант в мире AI: Nous Research оценивается в 1,5 миллиарда долларов

Стартап Nous Research, известный своими решениями с открытым исходным кодом в области технологий AI, находится на пороге завершения нового раунда инвестиций. Ожидается, что в рамках этой сделки рыночная стоимость компании достигнет 1,5 миллиарда долларов. Этот показатель свидетельствует о том, какое важное место молодая компания заняла на мировом технологическом рынке за короткий срок. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает об этом.

Согласно имеющимся данным, новый раунд финансирования возглавляет Robot Ventures. Также в процессе активно участвуют USV и ряд других крупных инвесторов. Nous Research планирует привлечь не менее 75 миллионов долларов. Примечательно, что эта новость появилась всего через три месяца после того, как компания объявила о своем раунде инвестиций серии A на сумму 50 миллионов долларов.

Агент Hermes и его технологическое превосходство

Самым популярным продуктом Nous Research является AI-агент под названием Hermes. Как и его конкурент OpenClaw, он может работать локально на компьютере пользователя, однако Hermes обладает рядом уникальных преимуществ. В частности, он поставляется с готовым набором «навыков» (skills): он способен осуществлять поиск в интернете, писать программный код и анализировать изображения.

Еще один важный аспект агента Hermes заключается в его способности автоматически обучаться и формировать новые навыки в процессе взаимодействия с пользователем. С помощью этого агента пользователи могут автоматизировать различные задачи, а также взаимодействовать с ним через такие платформы, как Telegram и Discord. Подобные инструменты очень популярны среди разработчиков, так как позволяют управлять AI удаленно и без перерывов.

Открытый исходный код и признание сообщества

По данным ixbt.com, Nous Research работает не только над программным обеспечением, но и над децентрализованной сетью, предоставляющей вычислительные мощности. Языковые модели, специализирующиеся на математических расчетах и кодировании, разработанные компанией, уже привлекли внимание специалистов отрасли. Тот факт, что проект Hermes набрал более 214 тысяч «звезд» на платформе GitHub и был скопирован (fork) 40 тысяч раз, говорит о его авторитете в сообществе.

Компания предлагает свои продукты не только для персональных компьютеров, но и через облачные системы. Пользователи могут использовать готовую облачную версию без сложных настроек, выбирая тарифные планы от 20 до 200 долларов в месяц. Новые инвестиции будут направлены на расширение линейки продуктов Hermes и дальнейшее совершенствование бизнес-модели.

Компания Nous Research была основана в 2023 году Джеффри Квеснеллем, Караном Малхотрой, Райаном Текниумом и Шивани Митрой. За короткое время компания успела завоевать доверие таких влиятельных инвесторов, как Paradigm и OSS Capital. Для технологических энтузиастов и разработчиков подобные проекты с открытым исходным кодом создают удобные возможности для изучения и практического применения AI.

Nous ResearchHermesИскусственный ИнтеллектСтартапИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сотрудничество Tesla и Samsung: новые чипы AI5 готовы конкурировать с NVIDIAСотрудничество Tesla и Samsung: новые чипы AI5 готовы конкурировать с NVIDIAСегодня, 03:51Lenovo представила компактный и мощный мини-ПК ТинкКентре нео 50к Ген 6Lenovo представила компактный и мощный мини-ПК ТинкКентре нео 50к Ген 6Сегодня, 03:30Компания TCL запустила технологию печати ОЛЭД-панелей на принтереКомпания TCL запустила технологию печати ОЛЭД-панелей на принтереСегодня, 02:57В Норвегии создали роботизированные руки, имитирующие движения человекаВ Норвегии создали роботизированные руки, имитирующие движения человекаСегодня, 02:34Intel представила новейшие процессоры Старфире для освоения космосаIntel представила новейшие процессоры Старфире для освоения космосаСегодня, 02:26Глава Microsoft Сатья Наделла предупредил об опасностях искусственного интеллектаГлава Microsoft Сатья Наделла предупредил об опасностях искусственного интеллектаСегодня, 01:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли