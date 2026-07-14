Новый гигант в мире AI: Nous Research оценивается в 1,5 миллиарда долларов

Стартап Nous Research, известный своими решениями с открытым исходным кодом в области технологий AI, находится на пороге завершения нового раунда инвестиций. Ожидается, что в рамках этой сделки рыночная стоимость компании достигнет 1,5 миллиарда долларов. Этот показатель свидетельствует о том, какое важное место молодая компания заняла на мировом технологическом рынке за короткий срок. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает об этом.

Согласно имеющимся данным, новый раунд финансирования возглавляет Robot Ventures. Также в процессе активно участвуют USV и ряд других крупных инвесторов. Nous Research планирует привлечь не менее 75 миллионов долларов. Примечательно, что эта новость появилась всего через три месяца после того, как компания объявила о своем раунде инвестиций серии A на сумму 50 миллионов долларов.

Агент Hermes и его технологическое превосходство

Самым популярным продуктом Nous Research является AI-агент под названием Hermes . Как и его конкурент OpenClaw, он может работать локально на компьютере пользователя, однако Hermes обладает рядом уникальных преимуществ. В частности, он поставляется с готовым набором «навыков» (skills): он способен осуществлять поиск в интернете, писать программный код и анализировать изображения.

Еще один важный аспект агента Hermes заключается в его способности автоматически обучаться и формировать новые навыки в процессе взаимодействия с пользователем. С помощью этого агента пользователи могут автоматизировать различные задачи, а также взаимодействовать с ним через такие платформы, как Telegram и Discord. Подобные инструменты очень популярны среди разработчиков, так как позволяют управлять AI удаленно и без перерывов.

Открытый исходный код и признание сообщества

По данным ixbt.com, Nous Research работает не только над программным обеспечением, но и над децентрализованной сетью, предоставляющей вычислительные мощности. Языковые модели, специализирующиеся на математических расчетах и кодировании, разработанные компанией, уже привлекли внимание специалистов отрасли. Тот факт, что проект Hermes набрал более 214 тысяч «звезд» на платформе GitHub и был скопирован (fork) 40 тысяч раз, говорит о его авторитете в сообществе.

Компания предлагает свои продукты не только для персональных компьютеров, но и через облачные системы. Пользователи могут использовать готовую облачную версию без сложных настроек, выбирая тарифные планы от 20 до 200 долларов в месяц. Новые инвестиции будут направлены на расширение линейки продуктов Hermes и дальнейшее совершенствование бизнес-модели.

Компания Nous Research была основана в 2023 году Джеффри Квеснеллем, Караном Малхотрой, Райаном Текниумом и Шивани Митрой. За короткое время компания успела завоевать доверие таких влиятельных инвесторов, как Paradigm и OSS Capital. Для технологических энтузиастов и разработчиков подобные проекты с открытым исходным кодом создают удобные возможности для изучения и практического применения AI.