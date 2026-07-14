Стратегия Uber: почему компания не хочет становиться «суперприложением для всего»?

·25·Технологии
Стратегия Uber: почему компания не хочет становиться «суперприложением для всего»?

Всемирно известный технологический гигант Uber продолжает расширять сферу своей деятельности, однако руководство компании не стремится идти по пути «суперприложений», подобных азиатскому Граб. В интервью изданию TechCrunch директор по продуктам Uber Сачин Кансал раскрыл планы компании по новым направлениям, включая бронирование отелей и развитие автономных транспортных средств. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

За последний год пользователи Uber получили возможность не только вызывать такси или заказывать еду, но и бронировать отели через платформу Экспедиа, арендовать лодки в Европе и пользоваться специальными курьерскими услугами. Кансал подчеркнул, что направление путешествий становится для Uber третьим важным столпом. Согласно статистике, 1,5 миллиарда ежегодных поездок на платформе совершаются пользователями за пределами их родного города.

Финансовые услуги и новости для водителей

Uber работает над созданием финансовой экосистемы не только для потребителей, но и для водителей и курьеров. В настоящее время внедрены дебетовые карты Uber Pro, с помощью которых поставщики услуг могут оперативно управлять своими доходами. Компания также предлагает водителям цифровые задачи, такие как маркировка данных (дата лабелинг), в качестве дополнительного источника заработка.

Тем не менее, Uber не намерен полностью брать на себя традиционные банковские услуги. Например, в системе «покупай сейчас, плати потом» (БНПЛ) компания предпочитает работать с профильными партнерами, а не создавать собственный продукт. По словам Сачина Кансала, Uber не стремится быть «всем для всех», а фокусируется на качестве сервисов, дополняющих основные направления деятельности.

Роботакси и проект АВ Лабс

Одним из самых интересных и секретных проектов компании является подразделение АВ Лабс, созданное полгода назад. Это подразделение управляет парком автомобилей, оснащенных специальными датчиками. Основная задача этих транспортных средств — не перевозка пассажиров, а сбор огромных объемов данных для технологий автономного вождения.

Эта инициатива имеет стратегическое значение для Uber. Несмотря на сотрудничество с лидерами в области автономного транспорта, такими как Ваймо, наличие собственной базы данных позволяет компании сохранять независимую позицию на рынке. Ожидается, что в будущем эти системы, усовершенствованные с помощью AI, выведут качество обслуживания как для водителей, так и для пассажиров на новый уровень.

На рынке Узбекистана также наблюдаются тенденции развития платформ, подобных Uber. В то время как локальные агрегаторы постепенно интегрируются с доставкой и другими сервисами, опыт Uber показывает, в каком направлении движется глобальная технологическая трансформация.

UberТехнологииРоботаксиИскусственный ИнтеллектБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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