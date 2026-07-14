Какая видеокарта нужна для Ассассин'с Крид Блак Флаг Ресйнкед? Результаты тестов

·39·Технологии
Какая видеокарта нужна для Ассассин'с Крид Блак Флаг Ресйнкед? Результаты тестов

Недавно представленная игра Ассассин'с Крид Блак Флаг Ресйнкед привлекла внимание многих геймеров своими графическими возможностями и системными требованиями. Специалисты издания ТечПоверУп протестировали 35 различных видеокарт, чтобы изучить техническое состояние проекта. Выяснилось, что, хотя игра не так требовательна, как самые тяжелые проекты на движке Унреал Энгине 5, для достижения стабильной частоты кадров потребуется современное и мощное оборудование. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно результатам тестов, для получения 60 кадров в секунду (FPS) при максимальных настройках графики в разрешении Фулл ХД (1080п) пользователям потребуются видеокарты уровня NVIDIA RTX 3070 Ти или RTX 5060 нового поколения. Это показывает, что игра создает значительную нагрузку даже на компьютеры среднего уровня. Стоит отметить, что все тесты проводились без использования технологий масштабирования изображения (упскалер).

Высокое качество изображения и превосходство Radeon

При повышении качества до уровня 1440п требования возрастают еще больше. Для стабильных 60 FPS в этом режиме потребуется как минимум видеокарта RTX 5070. Интересно, что в этой игре карты AMD Radeon продемонстрировали высокую эффективность. Например, модель RX 9070 КсТ в разрешении 1440п практически сравнялась с RTX 5080, хотя ожидалось, что она будет конкурировать с RTX 5070 Ти.

Что касается максимального разрешения 4К, то с этой задачей справляются лишь немногие флагманы на рынке. По словам экспертов, на этом уровне практически ни одна карта, кроме моделей RTX 5090, RTX 4090 и RTX 5080, не может удерживать частоту кадров выше 60. Это подтверждает, насколько визуально богата и ресурсоемка данная игра.

Трассировка лучей и технологии

При включении технологии трассировки лучей (Ray Tracing) производительность резко падает. Даже самая мощная видеокарта RTX 5090 в разрешении 4К с трассировкой лучей показала результат около 65 FPS. Это свидетельствует о сложности визуальных эффектов игры.

Тем не менее, Ассассин'с Крид Блак Флаг Ресйнкед поддерживает все передовые достижения современного рынка. В игре присутствуют технологии масштабирования изображения и генерации кадров от компаний NVIDIA, AMD и Intel. Это позволяет владельцам менее мощных систем получать удовольствие от игры за счет оптимизации настроек. Аналитики ТечПоверУп высоко оценили общий визуальный облик игры.

Assassin's CreedВидеокартаNVIDIARadeonТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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