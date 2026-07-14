Кс изменила алгоритмы: теперь платформа станет менее «токсичной»

Социальная сеть Кс (бывший Twitter), принадлежащая Илону Маску, внесла важные изменения в свои алгоритмы, чтобы улучшить качество общения между пользователями и снизить уровень агрессии на платформе. Теперь система отдает приоритет постам и комментариям от «взаимных» друзей (мутуалс). Об этом сообщил руководитель по продуктам компании Никита Бир. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Никита Бир отметил, что ранее алгоритмы не учитывали эти важные данные, из-за чего комментарии от близких знакомых пользователей терялись. Это превращало раздел комментариев в «поле боя», где незнакомые люди спорили друг с другом. После нововведения пользователи будут в первую очередь видеть мнения людей, которых они знают и с которыми общаются.

Центр сообщества и интересов

Ожидается, что это небольшое на первый взгляд «исправление» кардинально изменит общую атмосферу платформы. По словам Бира, новый алгоритм поможет формированию групп и сообществ вокруг интересов пользователей. Это была одна из функций, которую долгое время запрашивали многие пользователи. Предполагается, что Кс станет не просто цифровым пространством для споров, а площадкой для реального общения.

В последнее время платформа Кс внедряет ряд нововведений, направленных на поддержку создателей контента (креаторс). Например, в начале текущего года компания изменила систему выплат, чтобы поощрять оригинальные материалы вместо контента, скопированного с других страниц. Также недавно был запущен новый видеоредактор, позволяющий редактировать видео прямо на платформе.

Конкуренция и влияние Threads

Этот шаг социальной сети Кс происходит на фоне усиления конкуренции с платформой Threads, принадлежащей компании Meta. Недавно Threads объявила о достижении 500 миллионов активных пользователей в месяц и представила функцию «Ёур Алго», позволяющую пользователям лично контролировать свои ленты (фид).

Для пользователей из Узбекистана эти изменения также могут стать заметными. Учитывая, что в местном сегменте обсуждения часто сопровождаются взаимными оскорблениями и недопониманием, акцент алгоритмов на контенте друзей и знакомых поможет хоть немного упорядочить культуру общения в социальной сети. Теперь Кс станет не только источником новостей, но и более удобным пространством для общения с близкими по духу людьми.