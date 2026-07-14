Полуфиналы чемпионата мира: Лионель Месси и Аргентина против Англии

Чемпионат мира достиг своей решающей стадии — полуфиналов. Турнир определил четыре сильнейшие сборные, и теперь болельщики станут свидетелями величайших противостояний в футбольном мире. Выход в полуфинал команд, занимающих первые четыре строчки рейтинга ФИФА, не оставил места для неожиданностей, однако это является гарантией футбола высочайшего уровня. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В первом полуфинальном матче встретятся сборные Испании и Франции. Эту встречу можно назвать самым совершенным противостоянием на сегодняшний день. По мнению аналитиков Goal.com, сборная Франции на данный момент превратилась в неудержимую атакующую силу. Испания же, напротив, выделяется своей надежностью в обороне и тем, что практически не пропускает голов.

Франция и Испания: Атака против обороны

Согласно прогнозам экспертов, Франция считается фаворитом. Том Хиндл предсказывает победу французов со счетом 2:1, в то время как Алекс Лабиду высказывается более категорично, подчеркивая, что Испания во главе с Ламином Ямалем может потерпеть крупное поражение со счетом 0:3 или 0:4. Опыт Франции и уровень звезд в составе приближают их к финалу.

Второй полуфинал станет настоящей классикой: Англия сразится с Аргентиной. Отношения между этими двумя командами исторически сложны и полны напряжения. Хотя обе сборные не смогли полностью реализовать свой потенциал по ходу турнира, они дошли до этой стадии благодаря индивидуальному мастерству.

Лионель Месси и судьбоносный шанс Англии

Сборная Англии в этот раз производит впечатление «команды судьбы». По мнению специалистов, несмотря на заметные проблемы в защите на флангах, их психологическая подготовка и командное единство могут обеспечить им путевку в финал. Однако фактор Лионеля Месси способен разрушить любые планы.

Сборная Аргентины каждый раз находит способ выйти из сложных ситуаций. Райан Толмич отмечает, что Лионель Месси и его товарищи по команде могут остановить Англию за счет опыта и способности контролировать игру. Ожидается, что этот матч станет битвой не только тактики, но и воли и характеров.

Перед полуфиналами эксперты обращают внимание на следующие ключевые аспекты:

Неудержимая линия атаки Франции;

Надежность обороны Испании;

Мастерство Лионеля Месси в решающие моменты;

Физическая и психологическая выносливость Англии.

По итогам этих игр мы узнаем двух финалистов, которые поборются за самый престижный трофей в футбольном мире. Эти матчи вызывают большой интерес и у узбекистанских болельщиков, ведь у каждой из четырех команд есть свои поклонники и преданные фанаты в нашей стране.