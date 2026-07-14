Скончался поэт Икром Отамурод

Скончался заслуженный работник культуры Узбекистана, известный поэт Икром Отамурод. Об этом 12 июля сообщил Союз писателей Узбекистана.

Союз выразил глубокие соболезнования членам семьи, близким и поклонникам творчества покойного, высоко оценив его вклад в развитие узбекской литературы.

Икром Отамурод родился в 1951 году в селе Касби Касбинского района Кашкадарьинской области. После окончания средней школы в 1969–1974 годах учился на факультете журналистики нынешнего Национального университета Узбекистана.

Трудовую деятельность начал в 1974 году в качестве редактора в издательстве «Узбекская энциклопедия». Год спустя начал работать в журнале «Шарк юлдузи» («Звезда Востока»), где на протяжении многих лет занимал должности литературного сотрудника, а затем заведующего отделом поэзии.

Первый поэтический сборник поэта был издан под названием «Цвета времени» («Vaqt ranglari»). Позже читателям были представлены такие его поэтические книги, как «Южные птицы» («Janub qushlari»), «Места с жаворонками» («To‘rg‘ayli manzillar»), «Бескрайние горизонты» («Ufqlar orti bepoyon»), «Печаль моей души» («Ruhimning qayg‘usi»), «Ты» («Sen»), «Душа моя, ты сама» («Ko‘nglim, o‘zing»), «Нрав» («Tavr»).

Его произведения были переведены на турецкий, арабский, русский, болгарский, молдавский, азербайджанский, казахский, киргизский, таджикский и грузинский языки.

Творец также плодотворно работал в качестве переводчика. Он перевел на узбекский язык и представил читателям стихи и поэмы великих представителей мировой литературы — Уолта Уитмена, Пабло Неруды, Евгения Евтушенко и Олжаса Сулейменова.

Икром Отамурод оставил достойный след в истории узбекской поэзии своим плодотворным творчеством и весомым вкладом в развитие литературы.