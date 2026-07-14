Скончался поэт Икром Отамурод

·32·Культура
Скончался поэт Икром Отамурод

Скончался заслуженный работник культуры Узбекистана, известный поэт Икром Отамурод. Об этом 12 июля сообщил Союз писателей Узбекистана.

Союз выразил глубокие соболезнования членам семьи, близким и поклонникам творчества покойного, высоко оценив его вклад в развитие узбекской литературы.

Икром Отамурод родился в 1951 году в селе Касби Касбинского района Кашкадарьинской области. После окончания средней школы в 1969–1974 годах учился на факультете журналистики нынешнего Национального университета Узбекистана.

Трудовую деятельность начал в 1974 году в качестве редактора в издательстве «Узбекская энциклопедия». Год спустя начал работать в журнале «Шарк юлдузи» («Звезда Востока»), где на протяжении многих лет занимал должности литературного сотрудника, а затем заведующего отделом поэзии.

Первый поэтический сборник поэта был издан под названием «Цвета времени» («Vaqt ranglari»). Позже читателям были представлены такие его поэтические книги, как «Южные птицы» («Janub qushlari»), «Места с жаворонками» («To‘rg‘ayli manzillar»), «Бескрайние горизонты» («Ufqlar orti bepoyon»), «Печаль моей души» («Ruhimning qayg‘usi»), «Ты» («Sen»), «Душа моя, ты сама» («Ko‘nglim, o‘zing»), «Нрав» («Tavr»).

Его произведения были переведены на турецкий, арабский, русский, болгарский, молдавский, азербайджанский, казахский, киргизский, таджикский и грузинский языки.

Творец также плодотворно работал в качестве переводчика. Он перевел на узбекский язык и представил читателям стихи и поэмы великих представителей мировой литературы — Уолта Уитмена, Пабло Неруды, Евгения Евтушенко и Олжаса Сулейменова.

Икром Отамурод оставил достойный след в истории узбекской поэзии своим плодотворным творчеством и весомым вкладом в развитие литературы.

Икром ОтамуродУзбекистанСоюз писателей УзбекистанаНациональный университет Узбекистана
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Хамдам Собиров опубликовал первый фрагмент своей новой песни (видео)Хамдам Собиров опубликовал первый фрагмент своей новой песни (видео)Сегодня, 04:58Хувайдо Джумаева: «Никогда не думала, что стану комедийной актрисой» (видео)Хувайдо Джумаева: «Никогда не думала, что стану комедийной актрисой» (видео)Сегодня, 04:08Звезда «Парка юрского периода» Сэм Нилл скончался в возрасте 78 летЗвезда «Парка юрского периода» Сэм Нилл скончался в возрасте 78 летСегодня, 02:50Рианна вернулась на большую сцену после трехлетнего перерываРианна вернулась на большую сцену после трехлетнего перерываСегодня, 02:15Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителямиШохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителямиВчера, 22:37Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова поделилась незабываемыми кадрами со своего дня рождения (видео)Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова поделилась незабываемыми кадрами со своего дня рождения (видео)Вчера, 15:07
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду