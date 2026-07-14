Хамдам Собиров опубликовал первый фрагмент своей новой песни (видео)

·0·Культура
Хамдам Собиров опубликовал первый фрагмент своей новой песни (видео)

Певец Хамдам Собиров поделился на своей странице в Instagram коротким видеофрагментом из своей новой песни. Под видео он оставил лаконичную подпись «Peshta». По всей видимости, именно так будет называться очередной трек исполнителя.

Короткий отрывок песни сразу же вызвал большой интерес у поклонников. В социальных сетях многие пользователи положительно оценили мелодию и стиль композиции, отмечая, что с нетерпением ждут её полной версии.

На данный момент Хамдам Собиров не сообщил официальную дату премьеры песни. Несмотря на это, сам опубликованный фрагмент уже стал поводом для оживленных обсуждений в социальных сетях.

В комментариях фанаты подчеркивают, что новый трек может пополнить список предыдущих хитов певца, и просят как можно скорее объявить дату премьеры.

Хамдам СобировInstagramПешта
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