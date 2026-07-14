Богатые и успешные: почему гиганты мира технологий снова возвращаются в сферу AI

В мире современных технологий наблюдается интересная и отчасти неожиданная тенденция: миллиардеры, уже сколотившие огромное состояние и достигшие вершин карьеры, а также известные основатели стартапов возвращаются к рабочим столам, как обычные инженеры. Основной причиной этого считается страх упустить важнейший этап революции искусственного интеллекта (AI) и беспрецедентные финансовые возможности, которые обещает данная технология. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Недавно основатель таких крупных проектов, как ГоКардлесс и Монзо, Том Бломфилд выступил с неожиданным заявлением. Он отказался от должности партнера в престижной группе Й Комбинатор и присоединился к команде вычислительной техники компании Anthropic в качестве рядового технического сотрудника. Это решение Бломфилда является частью нового тренда в мире технологий. Он предпочел оставить руководящее кресло и работать на «передовой» искусственного интеллекта.

От руководства к инженерии: неожиданные трансферы

Бломфилд не одинок на этом пути. Сооснователь Instagram Майк Кригер также присоединился к компании Anthropic в 2024 году в качестве директора по продукту (КПО). Кроме того, один из основателей OpenAI и бывший руководитель отдела AI в Tesla Андрей Карпатый в мае также присоединился к команде Anthropic. По мнению Карпатого, ближайшие несколько лет станут решающим периодом в развитии больших языковых моделей (LLM).

Интересно, что эти специалисты часто соглашаются работать под простыми и неиерархическими должностями, такими как «Мембер оф течникал стафф» (технический сотрудник). Например, Питер Бейлис, не проработав и года на посту технического директора (CTO) в компании Workday с годовым доходом более 8 миллиардов долларов, в марте перешел в Anthropic на позицию рядового специалиста. Эта ситуация показывает, что практический опыт в сфере AI важнее любого громкого титула.

Новые стартапы и огромные инвестиции

Другая группа опытных предпринимателей запускает собственные новые АИ-стартапы. Бывший топ-менеджер Facebook Чамат Палихапития впервые с 2011 года вернулся к операционному управлению и основал корпоративный АИ- стартап по написанию кода под названием 8090 Лабс. Проект уже успел привлечь 135 миллионов долларов инвестиций под руководством Salesforce Вентурес.

Аналогичный шаг сделал и Эрик Ву, десять лет возглавлявший компанию Opendoor. Он запустил проект НавигатеАИ, специализирующийся на создании АИ-помощника (copilot) в строительной сфере, и собрал 25 миллионов долларов посевных инвестиций. Ву объясняет свое решение так: «Я понял, что если через 10 лет оглянусь назад и увижу, что не сделал ничего, связанного с AI, то буду сильно жалеть об этом».

Эти процессы также отражены в материалах иксбт.ком. Эксперты подчеркивают, что нынешнее время считается историческим моментом, сравнимым с появлением интернета или революцией смартфонов. Поэтому даже самые успешные люди не хотят оставаться на перроне этого «поезда». Для молодых программистов и предпринимателей Узбекистана эта тенденция также является важным сигналом, показывающим, насколько серьезную конкуренцию на мировом рынке приобретает направление AI.