Национальный мессенджер Max продолжает глобальное расширение: теперь на испанском языке

·33·Технологии
Национальный мессенджер Max продолжает глобальное расширение: теперь на испанском языке

Национальный мессенджер Max, набирающий популярность среди пользователей Узбекистана, сделал очередной шаг в адаптации своего интерфейса к международным языкам. Разработчики приложения объявили о добавлении испанского языка в версию мессенджера для платформы Android. Это нововведение послужит укреплению позиций платформы не только в СНГ, но и на рынках Латинской Америки и Европы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно сообщению пресс-службы мессенджера, пользователи могут выбрать испанский язык в разделе настроек, обновив приложение до последней версии. После смены языка все основные функции — видеозвонки, опросы в группах и настройки конфиденциальности — будут полностью отображаться на испанском. Ранее в платформе был также запущен интерфейс на английском языке.

Международный охват и количество пользователей

В настоящее время регистрация в мессенджере Max открыта для жителей 40 стран мира, включая страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. По состоянию на июль, число зарубежных пользователей платформы превысило 10 миллионов человек. Этот показатель свидетельствует о глобальной конкурентоспособности национального проекта.

Интересно, что самые высокие показатели по скачиванию мессенджера приходятся именно на Узбекистан, Казахстан и Беларусь. Также отмечена значительная активность пользователей в таких странах, как Армения, Азербайджан, Молдова, Индия и Турция.

Внедрение испанского языка не случайно, так как страны Латинской Америки являются новым стратегически важным рынком для мессенджера. Поскольку испанский язык является основным средством общения в данном регионе, целью стало создание комфортной среды для местных пользователей. Это поможет мессенджеру Max расширить свою аудиторию в конкуренции с такими глобальными гигантами, как Telegram или WhatsApp.

По мнению экспертов, столь стремительное развитие национального мессенджера и переход на многоязычный интерфейс свидетельствуют о широких технических возможностях проекта. В будущем ожидается добавление других популярных языков и дальнейшее расширение функциональных возможностей.

Max МессенжериТехнологияAndroidМобил ИловаМиллий Лойиҳа
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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