Решение для тех, кто устал от смартфонов: компания Думб Ко представила «умные» кнопочные телефоны

Хотя в современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, чрезмерная зависимость от них вызывает у многих людей чувство ментальной усталости и постоянной тревоги. Как сообщает издание TechCrunch, стартап Думб Ко предложил уникальное решение этой проблемы, разработав специальную модель «думбфоне» (простого телефона) для тех, кто хочет временно отказаться от таких устройств, как iPhone. Это не просто возвращение к старым технологиям, а золотая середина между цифровым детоксом и реальной жизнью. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Основная идея компании заключается не в том, чтобы полностью отказаться от смартфона, а в том, чтобы оставлять его дома на определенное время, выходя на улицу только с компактным устройством, обладающим самыми необходимыми функциями. Лидия Пибоди, одна из основателей Думб Ко, делясь своим опытом, отмечает, что отказ от смартфона положительно повлиял на ее психическое состояние и избавил от постоянной тревоги. По ее словам, часы, проведенные перед экраном, незаметно истощают человека.

Технологические возможности и удобство

Хотя устройство, предлагаемое Думб Ко, внешне напоминает кнопочные телефоны TCL начала 2000-х годов, его программное обеспечение адаптировано к современным требованиям. Устройство предоставляет пользователям следующие возможности:

общение через мессенджер WhatsApp;

прослушивание музыки в приложениях Spotify и Apple Мусик;

использование сервиса Uber;

получение сообщений iMessage через сторонние приложения.

Самое главное, что этот телефон синхронизируется со смартфоном. Благодаря функции переадресации вызовов вы можете принимать все звонки, поступающие на ваш iPhone, на этот маленький телефон. Это позволяет пользователю оставаться на связи с близкими, дистанцируясь от бесконечной ленты социальных сетей.

По словам представителя компании Афреки Эбанкс, такие устройства помогают восстановить живое общение в обществе. «Мы хотим, чтобы люди больше общались друг с другом, а не смотрели в смартфон. Этот телефон — не только средство связи, но и отличный повод начать разговор», — говорит она. Использование кнопочного телефона на улице вызывает у многих интерес и даже зависть.

Конечно, у использования «думбфоне» есть свои трудности. Например, набор текста в системе Т9 намного медленнее и неудобнее, чем на сенсорном экране. Также скорость работы устройства не может конкурировать с современными флагманами. Однако именно эта «медлительность» учит человека не спешить и наслаждаться моментом.

На рынке Узбекистана в последние годы также наблюдается определенный рост спроса на простые кнопочные телефоны. Хотя многие используют их как второстепенное средство связи, такие проекты, как Думб Ко, могут стать новым трендом для молодого поколения, уставшего от цифрового мира. Ожидается, что для тех, кто утомился от безграничных возможностей смартфонов, такие «умные» кнопочные телефоны станут настоящим спасением.