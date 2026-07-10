ХйперТекстинг: новое приложение для просмотра интернета в формате социальной сети

·3·Технологии
ХйперТекстинг: новое приложение для просмотра интернета в формате социальной сети

Современные пользователи интернета привыкли листать ленты социальных сетей больше, чем искать информацию. Новое приложение ХйперТекстинг стремится превратить весь интернет в удобную и бесконечную ленту, подобную Facebook или Кс. Эта платформа позволяет пользователям просматривать традиционные веб-сайты в формате социальной сети. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Созданное Калеб Хаилей, имеющим 20-летний опыт в мире технологий, приложение ХйперТекстинг теперь доступно для системы iOS. В интервью изданию TechCrunch автор вспоминает обещания раннего интернета: тогда ожидалось, что каждый человек будет иметь свой домен и самостоятельно публиковать контент. Однако с появлением социальных сетей люди стали предпочитать открывать страницы на готовых платформах, а не вести личные сайты.

Основная идея проекта ХйперТекстинг — объединить удобный интерфейс социальных сетей (лента, профили, подписки, лайки и комментарии) с открытыми веб-сайтами. Пользователи могут подписываться на любимые блоги, новостные сайты и рассылки в один клик и следить за их обновлениями в единой ленте.

К интернету без алгоритмов

Калеб Хаилей отмечает, что при создании этого приложения он вдохновлялся изменениями, произошедшими с платформой Twitter за последние годы. По его словам, социальные сети в погоне за ростом отказались от хронологического порядка и начали показывать пользователям только тот контент, который выбрали алгоритмы. ХйперТекстинг же предоставляет информацию без каких-либо скрытых алгоритмов, в порядке времени публикации.

Еще одна особенность приложения заключается в том, что оно упрощает процесс обновления личного веб-сайта до уровня отправки обычного сообщения. Это позволяет пользователям создавать свое цифровое пространство и управлять им, не изучая сложные системы. По мнению автора, это новый и современный способ популяризации технологии РСС.

Понятие «думскроллинг» (бесконечное чтение плохих новостей) во время пандемии побудило Хаилей полностью отказаться от социальных сетей. Вернувшись к РСС-ридерам, таким как НетНевсВире, он понял, насколько полезен этот способ получения информации. ХйперТекстинг появился в результате облечения этого классического подхода в современную и понятную каждому оболочку.

В настоящее время ХйперТекстинг позволяет своим пользователям потреблять в удобном формате не только текстовые статьи, но и мультимедийные материалы. Этот проект оценивается как важный шаг к децентрализованному, свободному и контролируемому пользователем будущему интернета. Для пользователей из Узбекистана это приложение также может стать полезным инструментом для отслеживания международных изданий и любимых блогеров на единой платформе без лишней рекламы и алгоритмов.

HypeрТехтингИнтернетИжтимоий ТармоқТехнологияiOS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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