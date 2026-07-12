Отказ от лития: компания ЭСС представила натрий-ионную батарею со сроком службы 20 лет

·2·Технологии
Отказ от лития: компания ЭСС представила натрий-ионную батарею со сроком службы 20 лет

В сфере технологий накопления энергии продолжаются революционные изменения. Американская компания ЭСС официально представила модульную систему Бридге, основанную на натрий-ионной технологии, которая может стать достойной альтернативой литий-ионным аккумуляторам. Эта новинка привлекает внимание специалистов отрасли не только своей низкой стоимостью, но и долговечностью. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Платформа Бридге предназначена в основном для крупных энергетических компаний, центров обработки данных (дата-центров), промышленных предприятий и объектов критической инфраструктуры. Главное преимущество системы заключается в снижении зависимости от традиционных литий-ионных батарей. По данным издания ИКсБТ, новое устройство размещено в стандартном 10-футовом контейнере, а его емкость составляет 1,2 МВт·ч.

Технические возможности и эффективность

Инженеры ЭСС спроектировали систему в модульном виде. Объединив несколько блоков, можно увеличить общую емкость до 4,8 МВт·ч. Примечательно, что площадь, занимаемая таким мощным устройством, не превышает размеров обычного 20-футового контейнера. Это значительно упрощает установку системы в промышленных зонах с дефицитом свободного пространства.

Система Бридге поставляется готовой к эксплуатации, и для ее установки не требуется сложная спецтехника — достаточно обычных строительных кранов. Система охлаждения также упрощена и работает за счет естественной циркуляции воздуха. Это существенно снижает эксплуатационные расходы по сравнению со сложными системами жидкостного охлаждения.

Преимущества натрий-ионной технологии

Переход с лития на натрий дает ряд стратегических и экономических преимуществ. Специалисты ЭСС особо отмечают следующие характеристики натрий-ионных аккумуляторов:

  • Дешевизна и распространенность сырья в природе;
  • Высокая пожаробезопасность;
  • Устойчивость к температуре окружающей среды;
  • Отсутствие деградации в течение длительного срока службы.
Система способна стабильно работать в очень широком температурном диапазоне — от минус 40 до плюс 50 градусов. Это крайне важный показатель для регионов с резко континентальным климатом. По расчетам разработчиков, система Бридге может прослужить до 20 лет без замены аккумуляторных модулей.

В настоящее время интерес к новой технологии очень высок. За короткое время после выхода на рынок компания ЭСС успела сформировать портфель заказов на сумму более 1 миллиарда долларов. Это свидетельствует о том, что в ближайшем будущем натрий-ионные технологии станут главным конкурентом лития на рынке накопления энергии.

ESSBridgeНатрий-ионЭнергияТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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