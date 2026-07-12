Стали известны стартовые составы на матч Норвегия — Англия

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 встретятся сборные Норвегии и Англии. Матч начнется сегодня в 02:00 по ташкентскому времени на стадионе «Майами Гарденс» в Майами. Команды объявили свои стартовые составы. Норвегия выбрала схему 4-1-2-3, а Англия будет играть по системе 4-2-3-1. Список запасных игроков и главных тренеров на скриншоте виден не полностью.

Стартовый состав Норвегии:

• Э. Нюланн

• Ю. Рерсон

• К. Айер

• Т. Хэггем

• Д. Мёллер Вольфе

• С. Берге

• М. Эдегор

• П. Берг

• А. Сёрлот

• Э. Холанд

• А. Шельдеруп

Стартовый состав Англии:

• Дж. Пикфорд

• Н. О'Райли

• М. Геи

• Дж. Стоунз

• Э. Конса

• Д. Райс

• Э. Андерсон

• Э. Гордон

• Дж. Беллингем

• Н. Мадуэке

• Г. Кейн

Победитель встречи продолжит борьбу за выход в полуфинал. Норвегия в атаке делает ставку на Холанда, Сёрлота и Шельдерупа. Англия же постарается создавать моменты на передней линии силами Кейна, Беллингема, Гордона и Мадуэке.