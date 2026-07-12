Стали известны стартовые составы на матч Норвегия — Англия

·97·Спорт
Стали известны стартовые составы на матч Норвегия — Англия

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 встретятся сборные Норвегии и Англии. Матч начнется сегодня в 02:00 по ташкентскому времени на стадионе «Майами Гарденс» в Майами. Команды объявили свои стартовые составы. Норвегия выбрала схему 4-1-2-3, а Англия будет играть по системе 4-2-3-1. Список запасных игроков и главных тренеров на скриншоте виден не полностью.

Стартовый состав Норвегии:

• Э. Нюланн
• Ю. Рерсон
• К. Айер
• Т. Хэггем
• Д. Мёллер Вольфе
• С. Берге
• М. Эдегор
• П. Берг
• А. Сёрлот
• Э. Холанд
• А. Шельдеруп

Стартовый состав Англии:

• Дж. Пикфорд
• Н. О'Райли
• М. Геи
• Дж. Стоунз
• Э. Конса
• Д. Райс
• Э. Андерсон
• Э. Гордон
• Дж. Беллингем
• Н. Мадуэке
• Г. Кейн

Победитель встречи продолжит борьбу за выход в полуфинал. Норвегия в атаке делает ставку на Холанда, Сёрлота и Шельдерупа. Англия же постарается создавать моменты на передней линии силами Кейна, Беллингема, Гордона и Мадуэке.

НорвегияАнглияЭрлинг ХоланнГарри КейнЖуд БеллингемFIFA 2026
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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