Стали известны стартовые составы на матч Норвегия — Англия
В четвертьфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 встретятся сборные Норвегии и Англии. Матч начнется сегодня в 02:00 по ташкентскому времени на стадионе «Майами Гарденс» в Майами. Команды объявили свои стартовые составы. Норвегия выбрала схему 4-1-2-3, а Англия будет играть по системе 4-2-3-1. Список запасных игроков и главных тренеров на скриншоте виден не полностью.
Стартовый состав Норвегии:
• Э. Нюланн
• Ю. Рерсон
• К. Айер
• Т. Хэггем
• Д. Мёллер Вольфе
• С. Берге
• М. Эдегор
• П. Берг
• А. Сёрлот
• Э. Холанд
• А. Шельдеруп
Стартовый состав Англии:
• Дж. Пикфорд
• Н. О'Райли
• М. Геи
• Дж. Стоунз
• Э. Конса
• Д. Райс
• Э. Андерсон
• Э. Гордон
• Дж. Беллингем
• Н. Мадуэке
• Г. Кейн
Победитель встречи продолжит борьбу за выход в полуфинал. Норвегия в атаке делает ставку на Холанда, Сёрлота и Шельдерупа. Англия же постарается создавать моменты на передней линии силами Кейна, Беллингема, Гордона и Мадуэке.
…