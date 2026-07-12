Гулфстреам Г700 совершил полет на экологичном топливе: новая страница в истории авиации

·0·Технологии
Гулфстреам Г700 совершил полет на экологичном топливе: новая страница в истории авиации

Авиационная промышленность сделала огромный шаг на пути к снижению вреда, наносимого окружающей среде. Компания Гулфстреам Аероспаке успешно завершила серию масштабных испытательных полетов своего новейшего бизнес-джета — модели Гулфстреам Г700 — с использованием 100-процентного экологически чистого авиационного топлива (САФ). Это исследование на практике доказало возможность полного отказа от традиционного авиационного керосина. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Самолет Гулфстреам Г700, оснащенный двигателями Rolls-Royce Пеарл 700, совершил полет на высоте 15,2 километра. Эта высота считается стандартом для современной бизнес-авиации, однако впервые полет на таком расстоянии был выполнен без использования ни капли керосина. В ходе испытаний специально оборудованный Г700 выполнял роль летающей лаборатории.

Научное сотрудничество и масштаб исследований

По данным иксбт.ком, в этом проекте приняли участие ведущие мировые научные организации, включая NASA, Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА), Германский центр авиации и космонавтики (ДЛР), а также специалисты Rolls-Royce. Исследователи сравнили влияние на окружающую среду трех видов топлива в воздухе: традиционного керосина, смеси САФ и 100-процентного чистого САФ.

В ходе эксперимента самолет-лаборатория летел вслед за моделью Г800, анализируя состав выхлопных газов и инверсионные следы (инверсион траил) его двигателей. Для этого салон Г700 был оснащен специальной измерительной аппаратурой, а пилоты прошли особую подготовку, чтобы поддерживать минимальную дистанцию между самолетами.

Экологическая эффективность и планы на будущее

Главное преимущество топлива САФ заключается в том, что в его составе практически отсутствуют сера и ароматические соединения, присутствующие в обычном керосине. Это способствует резкому сокращению количества твердых частиц, выбрасываемых двигателем. Согласно предварительным выводам компании Гулфстреам, использование 100-процентного САФ значительно снизило уровень загрязнения воздуха.

Все полученные данные теперь будут переданы международным авиационным регуляторам и ученым-климатологам. Эта информация послужит основным источником для разработки новых экологических стандартов в авиации и определения требований к экологически чистому топливу в будущем.

Для регионов, где активно развивается авиационный транзит, такие технологии имеют важное значение. Переход на топливо САФ в глобальном масштабе в будущем не только обеспечит чистоту воздуха, но и снизит влияние авиационной отрасли на изменение климата. Испытания Гулфстреам Г700 стали одним из самых смелых шагов к этой цели.

GulfstreamАвиацияТехнологияЭкологияRolls-Royce
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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