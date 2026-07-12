Система искусственного интеллекта NVIDIA Rubin Ultra оценена в 21 миллион долларов

·23·Технологии
Система искусственного интеллекта NVIDIA Rubin Ultra оценена в 21 миллион долларов

Корпорация NVIDIA, удерживающая абсолютное лидерство на рынке технологий искусственного интеллекта (ИИ), готовится установить новые ценовые рекорды в индустрии со своей следующей платформой Rubin Ultra. По расчетам аналитиков BofA Глобал Ресеарч, стоимость этой высокопроизводительной ИИ-стойки, как ожидается, составит около 21 миллиона долларов. Этот показатель поражает не только технологический мир, но и крупные финансовые институты. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Для сравнения, популярные сегодня стойки Blackwell Ultra оцениваются примерно в 4 миллиона долларов. Стандартные стойки Rubin, по прогнозам, будут продаваться в диапазоне от 6 до 9 миллионов долларов. Столь резкое удорожание модели Rubin Ultra напрямую связано с ее внутренней архитектурой и беспрецедентным объемом памяти. По данным иксбт.ком, эта цена еще больше укрепит позиции продуктов NVIDIA в корпоративном сегменте.

Технологии памяти и технические характеристики

Одним из самых дорогих компонентов системы Rubin Ultra является ХБМ-память с высокой пропускной способностью. Согласно анализу, только эти модули памяти составляют 1,5 миллиона долларов от стоимости стойки. Кроме того, использование в системе передовой технологии СОКАММ2 выводит ее эффективность на новый уровень. Подобные технологические решения имеют решающее значение для обучения сложных нейросетей и работы с большими объемами данных.

Темпы роста объема памяти впечатляют: если в стандартной модели Rubin на каждый GPU приходится 288 GB ХБМ-памяти, то в версии Rubin Ultra этот показатель увеличивается вдвое и составляет 576 GB. В результате вся стойка будет иметь в общей сложности около 83 TB (терабайт) ХБМ-памяти. Это позволяет в несколько раз увеличить скорость обработки ИИ-моделей.

Экономическая эффективность и анализ рынка

Интересно, что затраты на 1 GB памяти в стойке Rubin Ultra практически не изменились. По расчетам аналитиков, цена за каждый гигабайт памяти составляет 18,4 доллара в модели Rubin и 18,49 доллара в модели Rubin Ultra. То есть рост общей цены объясняется не удорожанием технологии, а резким увеличением количества компонентов, установленных в системе.

Для стран, переживающих стремительную цифровую трансформацию, такие технологии могут показаться пока слишком дорогими. Однако возможность использования этих мощностей через глобальные облачные сервисы (Google Cloud, Microsoft Azure) открывает новые горизонты для местных разработчиков и стартапов. Ожидается, что серия Rubin от NVIDIA станет основным двигателем мировой экономики в области ИИ в ближайшие годы.

В заключение можно сказать, что цена в 21 миллион долларов не станет препятствием для крупных технологических гигантов. Напротив, в то время как спрос на вычислительные мощности растет, такие решения, как NVIDIA Rubin Ultra, несомненно, станут абсолютным доминантом рынка и определят лидера в гонке ИИ.

NVIDIARubin UltraСунъий ИнтеллектТехнологияGPU
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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