В Бектемирском районе задержаны лица, пытавшиеся распространять наркотики

·2·Общество
В Бектемирском районе задержаны лица, пытавшиеся распространять наркотики

В Бектемирском районе в ходе оперативно-профилактических мероприятий были задержаны лица, подозреваемые в распространении наркотических средств путем «закладок».

Первый случай был зафиксирован в махалле «Ийк-ота». Сотрудники патрульно-постовой службы во время несения службы обратили внимание на двух подозрительных граждан и провели их досмотр в присутствии понятых.

В ходе досмотра у них было обнаружено 43 отдельно упакованных наркотических средства. Сообщается, что вещества были подготовлены к сбыту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса. Двое подозреваемых заключены под стражу.

Кроме того, в ходе специального мероприятия, проведенного сотрудниками районного отдела внутренних дел, был задержан еще один человек. При личном досмотре у него было обнаружено и в установленном порядке изъято 15 упакованных наркотических средств.

По данному факту также начаты следственные действия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В органах внутренних дел заявили, что рейды, направленные на предотвращение распространения наркотических средств, будут продолжены.

БектемирТошкентГиёҳвандлик воситалариЗакладчикИйк-отаИчки ишлар
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Nodirbek Razzokov
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