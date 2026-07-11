Следите за матчем Норвегия — Англия в прямом эфире на нашем сайте

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 встретятся сборные Норвегии и Англии. Матч начнется завтра в 02:00 по ташкентскому времени на стадионе «Майами Гарденс» в Майами.

Наш сайт будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. В ходе игры мы будем оперативно освещать голы, опасные моменты, карточки, замены и решения судей.

Согласно предматчевым прогнозам, шансы Англии на победу в основное время оцениваются выше. Вероятность победы Норвегии составляет 24%, вероятность ничьей — 26%, а победы Англии — 50%.

Следите за четвертьфинальным матчем между Норвегией и Англией вместе с нами на нашем сайте.