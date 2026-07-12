NVIDIA готовит модель GeForce RTX 5090 SE: возможности и отличия

·0·Технологии
NVIDIA готовит модель GeForce RTX 5090 SE: возможности и отличия

Лидер рынка графических процессоров, компания NVIDIA, планирует расширить свою линейку видеокарт нового поколения неожиданной моделью. Согласно сообщению ресурса GameGPU, производитель работает над новым устройством под названием GeForce RTX 5090 SE. Эта модель призвана заполнить огромный технический разрыв между флагманской RTX 5090 и стоящей на ступень ниже RTX 5080. Об этом сообщает Ixbt.com.

По имеющимся данным, модель RTX 5090 SE станет значительно урезанным вариантом флагмана. Несмотря на то, что на рынке ходят слухи о RTX 5080 Super, эксперты предполагают, что в этой модели будет увеличен только объем памяти, а производительность останется практически неизменной. Именно по этой причине NVIDIA стремится предложить пользователям версию SE (Special Edition) в качестве более мощной альтернативы.

Изменения в технических характеристиках

В основе новой видеокарты лежит графический чип GB202, как и во флагманской модели, однако его внутренняя мощность будет существенно ограничена. Если стандартная модель RTX 5090 имеет 21 760 ядер CUDA, то в версии SE этот показатель ожидается на уровне 14 080. Это означает снижение почти на 35 процентов. Для сравнения, модель RTX 5080 оснащена 10 752 ядрами CUDA.

Тем не менее, RTX 5090 SE превосходит RTX 5080 и ее вероятную версию Super по системе памяти. Устройство сохранит 32 GB видеопамяти, однако шина передачи данных будет сокращена до 384 бит. Это обеспечит достаточную пропускную способность для профессиональных дизайнеров и любителей тяжелых игр.

Позиция на рынке и цена

На данный момент точная дата выпуска и цена новой видеокарты не разглашаются. Однако, по мнению аналитиков, цена RTX 5090 SE может не сильно отличаться от флагмана. Основной причиной этого называют большой объем видеопамяти, так как чипы памяти составляют значительную часть себестоимости видеокарты.

Спрос на продукцию NVIDIA на рынке всегда остается высоким. Особенно с развитием киберспорта и 3D-моделирования такие высокопроизводительные устройства быстро находят своих покупателей. Если эта модель поступит в продажу, она может стать идеальным выбором для пользователей, которые ищут баланс цены и качества, но не хотят переплачивать за флагман.

NVIDIAGeForce RTX 5090ВидеокартаТехнологияGPU
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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