Lenovo представила новый компьютер с двумя независимыми видеокартами GeForce RTX 5060 Ти

·32·Технологии
Lenovo представила новый компьютер с двумя независимыми видеокартами GeForce RTX 5060 Ти

Компания Lenovo выпустила на китайский рынок уникальную конфигурацию своей новой рабочей станции ТинкКентре Кс Товер. Главной особенностью этого устройства является наличие сразу двух видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 Ти. Такой подход призван значительно увеличить графическую мощность для профессиональных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, новый компьютер появился на торговой платформе ДжД по цене 35 999 юаней (около 5300 долларов США). Стоит отметить, что Lenovo впервые продемонстрировала устройства этой серии на выставке КЭС 2026, однако цена и технические подробности версии с двумя графическими процессорами стали известны только сейчас.

Графическая мощность и технические возможности

В качестве «сердца» системы выбран 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 270К Plus. Устройство оснащено 64 GB оперативной памяти и ССД-накопителем объемом 1 TB. Две видеокарты GeForce RTX 5060 Ти в сумме предоставляют 32 GB памяти ГДДР7. Однако здесь есть важный нюанс: Lenovo не позиционирует этот компьютер как технику для геймеров.

Дело в том, что система не поддерживает объединение видеокарт в классическом режиме СЛИ. Это означает, что современные игры не смогут воспринимать эти две карты как единый графический ускоритель с 32 GB памяти. Вместо этого каждая видеокарта работает независимо, а распределение задач ложится на плечи специального программного обеспечения.

Сферы использования и конструкция корпуса

Рабочая станция предназначена преимущественно для следующих направлений:
  • Работа с моделями искусственного интеллекта и их обучение;
  • Сложный 3Д-рендеринг и процессы визуализации;
  • Обработка больших объемов видеоданных;
  • Инженерные расчеты и научное моделирование.

Устройство размещено в корпусе объемом 34 литра с габаритами 425 × 225 × 495 мм. Его вес составляет около 21 килограмма. Инженеры Lenovo уделили особое внимание функциям защиты от пыли и мониторинга внутреннего состояния системы. Компьютер отслеживает эффективность работы вентиляторов и уровень загрязнения компонентов в режиме реального времени.

Что касается коммуникационных возможностей, ТинкКентре Кс Товер оснащен самым современным адаптером Wi-Fi 7, двумя гигабитными портами Этернет и интерфейсом Тундерболт 4 со скоростью 40 Gbps. На данный момент официальной информации о том, когда эта мощная рабочая станция поступит в продажу на рынках за пределами Китая и какова будет ее международная цена, не поступало.

LenovoТинкЦентреGeForce RTXIntel КореТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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