Компания Ninja представила устройство Slushi Twist для приготовления ледяных напитков дома

В жаркие летние дни потребность в прохладительных напитках возрастает как никогда. Бренд Ninja, занимающий прочные позиции на рынке бытовой техники, представил обновленную машину для приготовления ледяных напитков (слаш) Ninja Slushi Twist. Это устройство позволяет готовить не только ледяные соки, но и сложные коктейли, а также кофейные напитки профессионального уровня в домашних условиях. Об этом сообщает Techcrunch.com.

Главное отличие и преимущество новой модели перед предыдущей заключается в ее двойной системе. Slushi Twist оснащен двумя отдельными контейнерами объемом 1,4 литра (48 унций) каждый, что позволяет готовить два разных напитка одновременно. Эта функция очень полезна для семейных мероприятий или вечеринок с друзьями, так как можно одновременно приготовить как фруктовый лед для детей, так и алкогольные коктейли для взрослых.

Технологические инновации и интеллектуальное управление

Самой примечательной особенностью устройства является технология «Dual SlushAssist». По данным ixbt.com, эта система независимо анализирует состав содержимого каждого контейнера и устанавливает индивидуальную температуру заморозки для каждой стороны. Например, пока молочный коктейль (milkshake) сохраняется в мягкой кремовой консистенции, фруктовый сок с другой стороны превращается в более твердые ледяные гранулы.

Ninja Slushi Twist не ограничивается только ледяными напитками. Он имеет специальные режимы для приготовления следующих видов напитков:

Классический ледяной слаш (Slushies);

Фраппе и замороженный кофе;

Молочные коктейли (Milkshakes);

Смузи и фруктовый лед;

Безалкогольные и алкогольные ледяные коктейли.

Еще одна интересная функция — диспенсер «twist». С помощью специального рычага пользователи могут наливать каждый напиток отдельно или красиво смешивать оба вкуса в одном стакане (в виде спирали). Это делает внешний вид готового напитка таким же привлекательным, как в дорогих кафе.

Удобство использования и цена

Процесс очистки устройства также максимально упрощен. С помощью специальной кнопки ополаскивания контейнеры можно быстро промыть теплой водой. Однако покупателям следует учитывать, что модель Slushi Twist из-за своих двойных контейнеров занимает довольно много места на кухне. Кроме того, цена устройства не самая бюджетная — на рынке США оно продается примерно за 399,99 доллара.

В климатических условиях Узбекистана, особенно в период долгого жаркого лета, такие устройства могут стать отличным решением для больших семей и любителей принимать гостей. Хотя сейчас эта техника популярна в основном на западных рынках, ожидается, что вскоре она появится и у местных ритейлеров, а также на онлайн-торговых площадках.