Компания Ninja представила устройство Slushi Twist для приготовления ледяных напитков дома

·1·Технологии
Компания Ninja представила устройство Slushi Twist для приготовления ледяных напитков дома

В жаркие летние дни потребность в прохладительных напитках возрастает как никогда. Бренд Ninja, занимающий прочные позиции на рынке бытовой техники, представил обновленную машину для приготовления ледяных напитков (слаш) Ninja Slushi Twist. Это устройство позволяет готовить не только ледяные соки, но и сложные коктейли, а также кофейные напитки профессионального уровня в домашних условиях. Об этом сообщает Techcrunch.com.

Главное отличие и преимущество новой модели перед предыдущей заключается в ее двойной системе. Slushi Twist оснащен двумя отдельными контейнерами объемом 1,4 литра (48 унций) каждый, что позволяет готовить два разных напитка одновременно. Эта функция очень полезна для семейных мероприятий или вечеринок с друзьями, так как можно одновременно приготовить как фруктовый лед для детей, так и алкогольные коктейли для взрослых.

Технологические инновации и интеллектуальное управление

Самой примечательной особенностью устройства является технология «Dual SlushAssist». По данным ixbt.com, эта система независимо анализирует состав содержимого каждого контейнера и устанавливает индивидуальную температуру заморозки для каждой стороны. Например, пока молочный коктейль (milkshake) сохраняется в мягкой кремовой консистенции, фруктовый сок с другой стороны превращается в более твердые ледяные гранулы.

Ninja Slushi Twist не ограничивается только ледяными напитками. Он имеет специальные режимы для приготовления следующих видов напитков:

  • Классический ледяной слаш (Slushies);
  • Фраппе и замороженный кофе;
  • Молочные коктейли (Milkshakes);
  • Смузи и фруктовый лед;
  • Безалкогольные и алкогольные ледяные коктейли.
Еще одна интересная функция — диспенсер «twist». С помощью специального рычага пользователи могут наливать каждый напиток отдельно или красиво смешивать оба вкуса в одном стакане (в виде спирали). Это делает внешний вид готового напитка таким же привлекательным, как в дорогих кафе.

Удобство использования и цена

Процесс очистки устройства также максимально упрощен. С помощью специальной кнопки ополаскивания контейнеры можно быстро промыть теплой водой. Однако покупателям следует учитывать, что модель Slushi Twist из-за своих двойных контейнеров занимает довольно много места на кухне. Кроме того, цена устройства не самая бюджетная — на рынке США оно продается примерно за 399,99 доллара.

В климатических условиях Узбекистана, особенно в период долгого жаркого лета, такие устройства могут стать отличным решением для больших семей и любителей принимать гостей. Хотя сейчас эта техника популярна в основном на западных рынках, ожидается, что вскоре она появится и у местных ритейлеров, а также на онлайн-торговых площадках.

NinjaСлуши ТвистТехнологияОшхонаГаджетлар
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Гулфстреам Г700 совершил полет на экологичном топливе: новая страница в истории авиацииГулфстреам Г700 совершил полет на экологичном топливе: новая страница в истории авиацииСегодня, 03:24Lenovo представила новый компьютер с двумя независимыми видеокартами GeForce RTX 5060 ТиLenovo представила новый компьютер с двумя независимыми видеокартами GeForce RTX 5060 ТиСегодня, 03:00В США впервые тестируют искусственный интеллект для управления ядерным реакторомВ США впервые тестируют искусственный интеллект для управления ядерным реакторомСегодня, 02:29Отказ от лития: компания ЭСС представила натрий-ионную батарею со сроком службы 20 летОтказ от лития: компания ЭСС представила натрий-ионную батарею со сроком службы 20 летСегодня, 01:52Система искусственного интеллекта NVIDIA Rubin Ultra оценена в 21 миллион долларовСистема искусственного интеллекта NVIDIA Rubin Ultra оценена в 21 миллион долларовСегодня, 01:23NVIDIA готовит модель GeForce RTX 5090 SE: возможности и отличияNVIDIA готовит модель GeForce RTX 5090 SE: возможности и отличияСегодня, 00:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке