Дакиа представила универсал Стрикер: новый конкурент для Skoda Octavia

Бренд Дакиа, входящий в группу Renault, официально представил свою новую флагманскую модель — универсал Стрикер. Автомобиль занял место в модельном ряду между Дустер и Бигстер и нацелен на конкуренцию с лидером сегмента Skoda Octavia благодаря своей вместительности и доступной цене. По данным иксбт.ком, новинка сочетает в себе высокую проходимость, характерную для кроссоверов, и практичность универсалов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Дакиа Стрикер стал самым длинным автомобилем в истории бренда — его длина составляет 4620 мм. Внешне он выделяется защитным пластиковым обвесом и Т-образной светодиодной оптикой. Дорожный просвет (клиренс) составляет 190 мм, а в полноприводной версии (4кс4) — 200 мм. Эти показатели обеспечивают Стрикер уверенное движение не только по городским улицам, но и в условиях легкого бездорожья.

Практичность и современные технологии

Интерьер автомобиля рассчитан на пять пассажиров, при этом основной акцент сделан на комфорте и просторе. Объем багажного отделения составляет 600 литров, что является одним из лучших показателей в классе. Для сравнения, это практически идентично показателям популярной Skoda Octavia. Задние сиденья легко складываются с помощью системы Эасй Фолд, что еще больше увеличивает возможности для перевозки грузов.

Даже в базовой комплектации Стрикер оснащен современными технологиями. В распоряжении водителя 7-дюймовая цифровая приборная панель и 10-дюймовый экран мультимедийной системы. Также в список стандартного оборудования входят камера заднего вида, парктроники и комплекс электронных помощников, управляемых через кнопку Мй Сафетй.

Гибридные двигатели и система полного привода

На старте продаж Дакиа Стрикер будет предлагаться исключительно с гибридными силовыми установками. Производитель представил две модификации:

Хйбрид 155: Переднеприводная версия, оснащенная 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 л.с. и электромотором на 49 л.с. В городских условиях автомобиль может передвигаться на электротяге до 80% времени.

Переднеприводная версия, оснащенная 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 л.с. и электромотором на 49 л.с. В городских условиях автомобиль может передвигаться на электротяге до 80% времени. Хйбрид 150 4кс4: Полноприводная версия, состоящая из 1,2-литрового турбодвигателя (140 л.с.) и отдельного электромотора мощностью 31 л.с., расположенного на задней оси. Она работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Для полноприводной версии предусмотрено пять режимов движения (Ауто, Эко, Снов, Муд/Санд и Офф-Роад), что обеспечивает максимальную эффективность на различных типах покрытия. Также модель Стрикер оснащена специальной системой помощи при спуске с горы.

Модель, построенная на платформе КМФ-Б, в ближайшее время поступит в продажу на рынках Европы и Великобритании. Стартовая цена установлена на уровне около 25 000 евро. Учитывая растущий спрос на гибридные кроссоверы и универсалы, такие экономичные и вместительные модели, как Дакиа Стрикер, могут в будущем привлечь внимание и местных водителей.