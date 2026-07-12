В США впервые тестируют искусственный интеллект для управления ядерным реактором

·37·Технологии
В США впервые тестируют искусственный интеллект для управления ядерным реактором

Инженеры Университета Пердью в штате Индиана, США, совершили революционный шаг в энергетике. Впервые в истории страны на базе действующего ядерного реактора началось тестирование искусственного интеллекта (AI), цифрового управления и технологий кибербезопасности. Цель проекта — полная автоматизация атомной энергетики и вывод систем безопасности на новый уровень в будущем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Для исследований был выбран реактор Пурдуе Университй Реактор Нумбер Оне (ПУР-1). Стоит отметить, что данная установка предназначена не для выработки электроэнергии, а для научных целей, подготовки специалистов и практической проверки новых технологий. В 2019 году ПУР-1 стал первым реактором в США, получившим лицензию на работу с полностью цифровой системой управления и безопасности.

По мнению ученых, тестирование AI на реально работающей ядерной установке, а не на компьютерных симуляциях, критически важно. Это позволяет точно оценить поведение программного обеспечения при непредвиденных сбоях или нестандартных ситуациях. По данным Иксбт.ком, проект направлен на снижение человеческого фактора при управлении АЭС и максимальную оптимизацию процессов.

Малые модульные реакторы и перспективы будущего

Развитие этой технологии станет фундаментом для эры малых модульных реакторов (SMR) и микрореакторов, активно продвигаемых в США. Такие компактные установки рассматриваются как наиболее эффективное решение для энергоснабжения удаленных регионов, крупных промышленных объектов, военных баз и огромных центров обработки данных (Дата-кентер).

Ожидается, что цифровизация радикально изменит подход к ядерной энергетике. В будущем один оператор сможет дистанционно контролировать сразу несколько реакторов, находящихся за сотни или тысячи километров. Это значительно сократит эксплуатационные расходы.

Министерство энергетики США всесторонне поддерживает проекты в этом направлении. Согласно плану, первые микрореакторы должны быть запущены уже в 2026 году. Однако перед их широким внедрением необходимо доказать абсолютную надежность систем цифрового управления. Реактор ПУР-1 стал основной испытательной площадкой для выполнения этой ответственной задачи.

Для справки: реактор ПУР-1 был построен в 1962 году и на данный момент является единственной действующей ядерной установкой в штате Индиана. Тот факт, что объект с более чем 60-летней историей сегодня стал полигоном для новейших цифровых технологий и AI, свидетельствует о стремительном развитии отрасли.

АҚШЯдро ЭнергетикасиСунъий ИнтеллектТехнологияИнновация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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