Apple подала в суд на OpenAI: Промышленный шпионаж и конфиденциальные данные

·22·Технологии
Apple подала в суд на OpenAI: Промышленный шпионаж и конфиденциальные данные

Отношения между двумя гигантами технологического мира — Apple и OpenAI — обострились. Производитель iPhone подал иск в суд Северного округа Калифорнии, обвинив OpenAI, лидера в области AI, в краже коммерческих секретов и нарушении договорных обязательств. В центре конфликта — незаконное присвоение конфиденциальной информации бывшими высокопоставленными сотрудниками Apple. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно иску Apple, руководство OpenAI, в частности Танг Тан, занимающий ныне должность директора по аппаратному обеспечению (Чиеф Хардваре Оффикер), непосредственно руководил процессом кражи. Тан проработал в Apple 24 года, дослужившись до поста вице-президента по дизайну iPhone и Apple Watch. Утверждается, что после перехода в OpenAI он использовал кодовые названия еще не анонсированных проектов Apple при найме новых сотрудников.

Переманивание кадров и секретные аппаратные разработки

В судебных документах указано, что Танг Тан просил кандидатов на собеседованиях приносить с собой комплектующие устройств Apple и инструктировал увольняющихся сотрудников, как обходить системы безопасности компании. Подчеркивается, что подобные действия привели к утечке стратегически важной интеллектуальной собственности Apple к конкуренту.

Также в иске упоминается бывший инженер Apple Чанг Лю. После перехода в OpenAI он не вернул рабочий ноутбук, использовав его для загрузки секретной технической документации. Среди этих документов были данные о еще не представленных технологиях Apple, инженерные презентации и спецификации проектов.

Новая конкуренция на рынке смартфонов

Этот конфликт возник в момент, когда OpenAI приступила к разработке своего первого аппаратного продукта. По данным аналитика Минг-Чи Куо, OpenAI планирует создать революционный смартфон, который вместо традиционных приложений будет опираться на АИ-агентов. Если это произойдет, OpenAI может стать прямым конкурентом iPhone.

Ситуацию делает еще более интересной тот факт, что в прошлом году OpenAI приобрела за 6,5 миллиарда долларов стартап «ио», основанный легендарным дизайнером Apple Джони Айвом. Хотя Джони Айв не указан в качестве обвиняемого, его стартап фигурирует в судебных документах. Это свидетельствует о серьезности аппаратных амбиций OpenAI.

По словам представителей Apple, в феврале текущего года они направили письмо руководству OpenAI с выражением своих опасений, однако не получили ответа. Как сообщает иксбт.ком, ожидается, что этот судебный процесс окажет серьезное влияние не только на отношения между двумя компаниями, но и на стандарты кадровых перемещений и корпоративной безопасности во всей Кремниевой долине.

AppleOpenAIСудТехнологияiPhone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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