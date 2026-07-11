Специальная система защиты АСРок не смогла предотвратить оплавление GeForce RTX 5090

·1·Технологии
Специальная система защиты АСРок не смогла предотвратить оплавление GeForce RTX 5090

Проблемы, связанные с самой мощной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090, продолжаются. В сети появились подробности очередного случая оплавления разъема питания этого графического процессора. На этот раз ситуация привлекает внимание не просто технической неисправностью, а неэффективностью специальной системы безопасности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, пользователь подключил видеокарту МСИ GeForce RTX 5090 Гаминг Трио ОК к блоку питания АСРок ПГ1000-ПСФ напрямую через кабель 12В-2кс6. Несмотря на то, что система стабильно работала несколько недель, внезапно начались сбои в работе компьютера. В ходе проверки было обнаружено, что разъем питания и часть кабеля оплавились.

Почему технология ТемпГуард не помогла?

Самым странным аспектом этой ситуации является то, что блок питания АСРок был оснащен специальной системой мониторинга температуры под названием ТемпГуард. Производитель заявлял, что эта технология должна постоянно контролировать температуру разъема и автоматически отключать питание при достижении опасного уровня. Однако на практике система защиты не сработала.

По словам владельца, компьютер продолжал работать даже после того, как разъемы начали плавиться. Только сам пользователь заметил физические повреждения и вручную выключил систему. Это показывает, что новые механизмы защиты, разработанные для современных видеокарт, не всегда дают ожидаемый результат.

В ходе проверок выяснилось, что серьезно пострадал не только конец кабеля, подключаемый к видеокарте, но и порт на корпусе блока питания. Производитель блока питания уже отозвал устройство для лабораторного исследования. Пока точная причина неисправности — низкое качество кабеля или ошибка в системе защиты — остается неизвестной.

Интересно, что для этого пользователя это уже второй подобный случай. Ранее он сталкивался с такой же проблемой оплавления при использовании комбинации GeForce RTX 5090 Фундерс Эдитион и блока питания Corsair СФ1000. В обоих случаях основной ущерб пришелся не на видеокарту, а на блок питания и соединительные кабели.

Для любителей технологий и геймеров это важное предупреждение. При использовании устройств с высоким энергопотреблением, таких как GeForce RTX 5090, рекомендуется не полагаться полностью даже на самые современные системы защиты, а также регулярно проверять плотность подключения кабелей и следить за температурным режимом.

NVIDIAGeForce RTX 5090АСРоккТехнологияВидеокарта
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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