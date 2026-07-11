Серия Redmi Ноте 17 подорожает: Xiaomi обещает качество флагманского уровня

Ожидается, что линейка Redmi Ноте, являющаяся самой популярной серией смартфонов компании Xiaomi, столкнется с заметным ростом цен в новом поколении. Представители компании призвали пользователей подготовиться к тому, что стоимость Redmi Ноте 17 и Redmi Ноте 17 Pro будет выше, чем у предыдущих поколений. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Менеджер по продуктам бренда Redmi Сунь Чэнь, общаясь с пользователями в социальной сети Веибо, на вопрос о цене новых устройств ответил коротко и ясно: «Готовьтесь морально». Это, по данным иксбт.ком, свидетельствует о том, что цены на новые смартфоны значительно вырастут.

Однако повышение цены — это не просто маркетинговая стратегия, а результат резкого улучшения технических характеристик и качества материалов. Менеджер подчеркнул, что серия Redmi Ноте 17 получит лучший дизайн в истории линейки, самые качественные материалы и высочайший уровень сборки.

Техническая революция: аккумулятор 9000 mAh и высокая защита

Известные на данный момент технические характеристики действительно впечатляют. Ожидается, что базовая модель Redmi Ноте 17 будет оснащена 7-дюймовым ОЛЭД-экраном, 50-мегапиксельной камерой и рекордным аккумулятором емкостью 8000 mAh. Это беспрецедентный источник питания для смартфонов среднего сегмента.

Модель Redmi Ноте 17 Pro покоряет еще более высокие вершины. Ее основные характеристики включают:

огромный аккумулятор емкостью 9000 mAh;

плоский экран с разрешением 1.5К и яркостью 3500 нит;

защитное стекло Горилла Гласс Виктус 2;

корпус с полной защитой от воды и пыли по стандартам ИП66, ИП68, ИП69 и ИП69К.

Также компания Xiaomi анонсировала программу поддержки аккумулятора для Про-версии. Если в течение первых четырех лет емкость батареи упадет ниже 80 процентов, компания заменит ее бесплатно. На пятый год пользователям будет предоставлена возможность при определенных условиях установить еще более емкий аккумулятор — на 10 000 mAh.

На рынке Узбекистана серия Redmi Ноте всегда была лидером по соотношению «цена-качество». Рост цен может стать неожиданной новостью для местных покупателей, но ожидается, что предлагаемые характеристики флагманского уровня оправдают эти изменения. Точная дата презентации и выхода новых моделей в продажу пока не разглашается.