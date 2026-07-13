AMD представила 11 новых процессоров Ryzen: где архитектура Zen 5?

·1·Технологии
AMD представила 11 новых процессоров Ryzen: где архитектура Zen 5?

Компания AMD, один из лидеров рынка полупроводников, расширила свою линейку продукции сразу 11 новыми моделями. Хотя эти чипы серий Ryzen 200 и Ryzen 100 официально считаются новыми, технологически они не предлагают тех революционных изменений, которых ожидали пользователи. Это свидетельствует о стратегии компании по укреплению своих позиций в среднем и бюджетном сегментах. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, все 11 представленных процессоров основаны не на новейшей архитектуре Zen 5, а на базе Zen 4, которая считается предыдущим поколением. Эта ситуация вызвала некоторое удивление среди энтузиастов технологий, так как новые номера серий обычно должны означать новый технологический процесс. Однако в этот раз AMD предпочла пойти по пути оптимизации существующей архитектуры.

Технические нестыковки и серия Ryzen 100

Вокруг новой серии Ryzen 100 возникает некоторое недопонимание. В технических характеристиках на официальном сайте AMD указано, что эти чипы относятся к семейству Хавк Поинт и производятся по 4-нм техпроцессу. В то же время в другом разделе в качестве основы указана архитектура Zen 3+. По мнению экспертов, здесь, скорее всего, допущена техническая ошибка, и чипы все же работают на архитектуре Zen 4.

Еще один примечательный момент — специфическая структура модели Ryzen 3 205. Несмотря на наличие шести ядер (два полноценных Zen 4 и четыре энергоэффективных Zen 4К), указано, что процессор работает всего в восемь потоков. Это может свидетельствовать о том, что AMD намеренно отключила функцию СМТ (одновременная многопоточность) на малых ядрах, либо является очередной неточностью в спецификациях.

Позиция на рынке и значимость

Это обновление важно и для компьютерного рынка, так как процессоры Ryzen очень популярны в нашем регионе благодаря соотношению цены и производительности. Перевыпуск архитектуры Zen 4 под новой серией поможет стабилизировать цены на ноутбуки и готовые сборки ПК. Это отличный вариант для пользователей, которым не нужна новейшая архитектура Zen 5, но требуется современная мощность.

Этот шаг AMD направлен на то, чтобы не уступить сегмент бюджетных и среднебюджетных ноутбуков в конкуренции с Intel. Хотя бренд использует новые названия, пользователям предлагаются проверенные и стабильно работающие технологии. Ниже приведены основные характеристики нового семейства процессоров:

  • Архитектура Zen 4 для серий Ryzen 200 и Ryzen 100;
  • Гибридная структура ядер, направленная на повышение энергоэффективности;
  • 4-нм производственный процесс (Хавк Поинт);
  • Производительность, адаптированная для устройств бюджетного сегмента.
Подводя итог, можно сказать, что, хотя AMD не совершила революцию с 11 новыми процессорами, она значительно расширила свой ассортимент на рынке. Теперь пользователи получат более широкий выбор в зависимости от своих потребностей. Однако тем, кто ждет максимальной производительности, все же придется подождать флагманских моделей на архитектуре Zen 5.

AMDRyzenПроцессорТехнологияZen 4
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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