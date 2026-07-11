Стали известны дата презентации и технические характеристики Моторола Эдге 70 Max

·55·Технологии
Стали известны дата презентации и технические характеристики Моторола Эдге 70 Max

Компания Моторола, стремящаяся восстановить свои позиции на рынке смартфонов, готовится к презентации своего следующего флагманского устройства — модели Эдге 70 Max. Согласно официальным данным, опубликованным компанией, новый смартфон будет представлен широкой публике 15 июля на специальном мероприятии в Индии. Ожидается, что это устройство составит серьезную конкуренцию ведущим флагманам на рынке благодаря своей высокой производительности и энергоемкости. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как сообщает издание иксбт.ком, Моторола Эдге 70 Max будет оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Ген 5. Производитель утверждает, что с помощью этого чипсета смартфон смог набрать более 3 миллионов баллов в бенчмарке AnTuTu. Для обеспечения стабильной работы устройства установлена испарительная камера площадью 5500 мм², которая предотвращает перегрев. Объем оперативной памяти (RAM) составляет 12 GB.

Экран и качество изображения

Дисплей устройства также вобрал в себя современные технологии. Модель Эдге 70 Max оснащается высококачественной ЛТПО-панелью с разрешением КХД+. Частота обновления экрана составляет 144 Hz, что гарантирует плавность движений в играх и анимациях интерфейса. Самое удивительное заключается в том, что пиковая яркость дисплея достигает 7000 нит, что позволяет четко видеть изображение даже в солнечный день.

Экран поддерживает 10-битную глубину цвета и полностью охватывает цветовую гамму ДКИ-П3. Для защиты от внешних воздействий на поверхность дисплея установлено защитное стекло Корнинг Горилла Гласс 7и. Эти характеристики делают смартфон удобным инструментом не только для просмотра контента, но и для работы с графикой на профессиональном уровне.

Автономность и возможности зарядки

Одной из самых сильных сторон нового флагмана является его аккумулятор. Инженеры Моторола решили установить в устройство батарею емкостью 7100 mAh. Такая большая емкость обеспечивает длительную работу смартфона даже в режиме активного использования. Также технология быстрой проводной зарядки мощностью 90 В позволяет зарядить батарею за короткое время.

Моторола Эдге 70 Max станет первой моделью в серии с функцией магнитной беспроводной зарядки. Эта магнитная система мощностью 25 В создает дополнительные удобства для пользователей. Корпус устройства выполнен из алюминия, а задняя панель — из стекла, что придает ему премиальный вид. Что касается камеры, подтверждено, что основную роль будет играть 50-мегапиксельный сенсор Sony.

На данный момент точная цена модели Моторола Эдге 70 Max не разглашается. Однако представленные технические показатели и инновационные решения свидетельствуют о том, что этот смартфон займет место в высоком ценовом сегменте. Появление данной модели на рынке Узбекистана через официальные или неофициальные каналы, несомненно, станет интересной новостью для любителей технологий.

MotorolaСмартфонТехнологияSnapdragonФлагман
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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