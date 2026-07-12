Сын Стива Джобса делает ставку на AI для лечения рака

Рид Джобс, сын основателя Apple Стива Джобса, сегодня реализует масштабный проект на стыке технологий и медицины. Он предпочитает говорить не о своей знаменитой фамилии, а о борьбе с раком и революционных изменениях в сфере биотехнологий. Основанная им венчурная компания Ёсемите становится ведущей силой в финансировании исследований рака и создании лекарственных препаратов нового поколения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В интервью изданию TechCrunch Рид Джобс поделился текущим состоянием и планами на будущее своего проекта Ёсемите, запущенного в 2023 году. Компания занимается преобразованием академических исследований в коммерческие биотехнологические стартапы, объединяя не только традиционный венчурный капитал, но и благотворительные средства. Этот подход служит важным мостом для воплощения в жизнь сырых идей из университетских лабораторий.

Сотрудничество AI и онкологии

Рид Джобс подчеркивает, что в настоящее время значительную часть деятельности Ёсемите занимают технологии AI. AI ускоряет процессы открытия лекарств и проектирования клинических испытаний до беспрецедентного уровня. По его словам, средства для лечения рака не лежат готовыми в архивах крупных фармацевтических компаний, их необходимо создавать с нуля с помощью новых знаний и технологий.

В настоящее время компания находится в процессе формирования второго фонда на сумму 350 миллионов долларов, треть из которых будет направлена непосредственно на стартапы, создаваемые командой Ёсемите. Эти проекты, реализуемые в сотрудничестве с такими престижными университетами, как Яле, Беркелей и Станфорд, направлены на борьбу с самыми сложными видами рака. Остальные средства будут потрачены на поддержку перспективных биотехнологических компаний, основанных другими командами.

Терапевтические методы нового поколения

Одним из самых интересных проектов в портфеле Ёсемите является компания Куаррй. Этот стартап работает над уникальным методом под названием «индуцированная близость». В нем лекарственный препарат не просто блокирует вызывающие болезнь белки, а физически доставляет их в собственную систему расщепления клетки для уничтожения. Это считается совершенно новым и более эффективным подходом в терапии рака.

В своей работе Рид Джобс придерживается принципов открытости и приверженности инновациям. Его команда сегодня состоит из 17 высококвалифицированных специалистов, которые работают над выводом на рынок последних научных достижений в области онкологии. В настоящее время истечение срока действия патентов на многие известные лекарственные средства открывает новые возможности для инновационных компаний, таких как Ёсемите.

Для специалистов и инвесторов такие биотехнологические подходы имеют большое значение. В то время, когда методы лечения рака во всем мире интегрируются с цифровыми технологиями, опыт таких фондов, как Ёсемите, показывает, каким будет будущее медицины. То, что Рид Джобс продолжает технологическое наследие своего отца в сфере медицины ради спасения жизней людей, высоко оценивается экспертами отрасли.