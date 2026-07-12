Сын Стива Джобса делает ставку на AI для лечения рака

·40·Технологии
Сын Стива Джобса делает ставку на AI для лечения рака

Рид Джобс, сын основателя Apple Стива Джобса, сегодня реализует масштабный проект на стыке технологий и медицины. Он предпочитает говорить не о своей знаменитой фамилии, а о борьбе с раком и революционных изменениях в сфере биотехнологий. Основанная им венчурная компания Ёсемите становится ведущей силой в финансировании исследований рака и создании лекарственных препаратов нового поколения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В интервью изданию TechCrunch Рид Джобс поделился текущим состоянием и планами на будущее своего проекта Ёсемите, запущенного в 2023 году. Компания занимается преобразованием академических исследований в коммерческие биотехнологические стартапы, объединяя не только традиционный венчурный капитал, но и благотворительные средства. Этот подход служит важным мостом для воплощения в жизнь сырых идей из университетских лабораторий.

Сотрудничество AI и онкологии

Рид Джобс подчеркивает, что в настоящее время значительную часть деятельности Ёсемите занимают технологии AI. AI ускоряет процессы открытия лекарств и проектирования клинических испытаний до беспрецедентного уровня. По его словам, средства для лечения рака не лежат готовыми в архивах крупных фармацевтических компаний, их необходимо создавать с нуля с помощью новых знаний и технологий.

В настоящее время компания находится в процессе формирования второго фонда на сумму 350 миллионов долларов, треть из которых будет направлена непосредственно на стартапы, создаваемые командой Ёсемите. Эти проекты, реализуемые в сотрудничестве с такими престижными университетами, как Яле, Беркелей и Станфорд, направлены на борьбу с самыми сложными видами рака. Остальные средства будут потрачены на поддержку перспективных биотехнологических компаний, основанных другими командами.

Терапевтические методы нового поколения

Одним из самых интересных проектов в портфеле Ёсемите является компания Куаррй. Этот стартап работает над уникальным методом под названием «индуцированная близость». В нем лекарственный препарат не просто блокирует вызывающие болезнь белки, а физически доставляет их в собственную систему расщепления клетки для уничтожения. Это считается совершенно новым и более эффективным подходом в терапии рака.

В своей работе Рид Джобс придерживается принципов открытости и приверженности инновациям. Его команда сегодня состоит из 17 высококвалифицированных специалистов, которые работают над выводом на рынок последних научных достижений в области онкологии. В настоящее время истечение срока действия патентов на многие известные лекарственные средства открывает новые возможности для инновационных компаний, таких как Ёсемите.

Для специалистов и инвесторов такие биотехнологические подходы имеют большое значение. В то время, когда методы лечения рака во всем мире интегрируются с цифровыми технологиями, опыт таких фондов, как Ёсемите, показывает, каким будет будущее медицины. То, что Рид Джобс продолжает технологическое наследие своего отца в сфере медицины ради спасения жизней людей, высоко оценивается экспертами отрасли.

Реэд ЖобсЁсемитеСунъий ИнтеллектБиотехнологияСаратон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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