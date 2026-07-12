Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в июне в Венесуэле, продолжает расти. Согласно последним официальным данным, число жертв стихийного бедствия достигло 4118 человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса.

По его словам, в результате катастрофы 16 740 человек получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, 17 907 граждан лишились жилья и временно остались без крова. Из-за сильных подземных толчков по всей стране было полностью разрушено 190 зданий, еще 856 сооружений получили серьезные повреждения.

В ходе масштабных поисково-спасательных работ, проводимых спасателями, из-под завалов были спасены 6462 человека. Для оказания медицинской помощи пострадавшим в больницах и медицинских учреждениях прошли лечение 29 966 пациентов.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день 86 794 семьи получили различную помощь от государства и специальных служб. Также пострадавшему населению было доставлено 9766 тонн продуктов питания.

Напомним, что мощное землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. Тогда всего за 40 секунд были зафиксированы два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры землетрясения находились на территории штата Яракуй, на расстоянии примерно 10 километров друг от друга.