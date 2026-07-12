В Казахстане обнаружены уникальные захоронения возрастом 7 тысяч лет

В Костанайской области Казахстана археологи обнаружили уникальные захоронения эпохи каменного века. Экспедиция Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова нашла три древних погребения, датируемых ВИИ–В тысячелетиями до нашей эры, на археологическом памятнике Шили, расположенном в Аулиекольском районе. Об этом сообщает агентство Казинформ.

Сообщается, что находки относятся к древней маханджарской культуре и были обнаружены под полом древних жилищ. В ходе раскопок археологам удалось найти останки одного ребенка и двух взрослых людей.

Специалисты отмечают, что захоронения такого периода встречаются крайне редко. По мнению археолога Ирины Шевниной, данная находка является важным научным открытием не только для Костанайской области, но и для археологии всего Казахстана.

В ходе экспедиции также были найдены орудия труда из камня и кости, керамическая посуда, древние украшения и другие археологические артефакты. Кроме того, ученые продолжают изучение остатков древних полуземлянок, относящихся к маханджарской культуре.

Исследователи отмечают, что традиция захоронения людей под полом дома встречалась и в некоторых культурах неолита Центральной Азии. Благодаря новым находкам ученые планируют получить более широкое представление об образе жизни, религиозных верованиях, обычаях и социальной структуре людей того времени.

В настоящее время раскопки и научные исследования продолжаются. Специалисты проводят глубокий анализ найденных останков и артефактов, чтобы определить их точный возраст, происхождение и историческую значимость.