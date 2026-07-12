Lenovo представила первые ноутбуки ТинкПад на базе процессоров Intel Вилдкат Лаке

Lenovo, один из ведущих брендов на рынке ноутбуков, обновил свою популярную бизнес-линейку. Компания официально представила первые ноутбуки, оснащенные процессорами Intel Вилдкат Лаке — модели ТинкПад Э14 Ген 8 и ТинкПад Э16 Ген 4. Эти устройства предназначены для пользователей, которые отдают предпочтение энергоэффективности, а не высокой производительности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новые ноутбуки оснащены процессорами Intel Коре 5 315, Коре 5 320, Коре 5 330 и Коре 7 360. По данным иксбт.ком, эти чипы серии Вилдкат Лаке имеют уникальную архитектуру: все они содержат всего два основных производительных ядра и четыре энергоэффективных (ЛП) ядра. Это позволяет значительно экономить заряд аккумулятора ноутбука и работать долгое время без подзарядки.

Технические возможности и характеристики экрана

Модель ТинкПад Э14 Ген 8 оснащена 14-дюймовым экраном, а ТинкПад Э16 Ген 4 — 16-дюймовым. В обеих моделях используются ИПС-панели с разрешением ВУКсГА, а частота обновления изображения достигает 120 Hz. Этот показатель предотвращает усталость глаз при офисной работе и работе с документами, а также обеспечивает плавность изображения.

Lenovo не поскупилась на память: ноутбуки предлагаются с оперативной памятью (RAM) до 32 GB и ССД-накопителем до 1 TB. Стоит отметить, что в этих устройствах нет дискретных видеокарт (GPU), все графические процессы возложены на встроенный в процессор графический чип. Это гарантирует, что ноутбуки не будут перегреваться и будут работать бесшумно.

Связь и автономность

В соответствии с современными стандартами, новые модели ТинкПад поддерживают новейшую технологию Wi-Fi 7. Также устройства оснащены двумя портами Тундерболт 4 для высокоскоростной передачи данных и подключения внешних мониторов. Толщина корпуса составляет около 20 мм, а вес варьируется от 1,4 кг до 1,7 кг в зависимости от выбранной модели.

По объему аккумулятора пользователям предлагается два варианта: 48 Wh или 64 Wh. Ожидается, что в сочетании с низким энергопотреблением процессоров Вилдкат Лаке этих батарей будет достаточно для полноценного рабочего дня. Хотя точная цена устройств пока не объявлена, эксперты предполагают, что ноутбуки с этими процессорами поступят в продажу по доступным ценам.

Серия Lenovo ТинкПад ценится на рынке и за свою долговечность и удобную клавиатуру. Новые энергоэффективные модели могут стать отличным выбором, особенно для бизнес-профессионалов и студентов, которые постоянно находятся в движении и хотят, чтобы заряда ноутбука хватало надолго.