Lenovo представила первые ноутбуки ТинкПад на базе процессоров Intel Вилдкат Лаке

·33·Технологии
Lenovo представила первые ноутбуки ТинкПад на базе процессоров Intel Вилдкат Лаке

Lenovo, один из ведущих брендов на рынке ноутбуков, обновил свою популярную бизнес-линейку. Компания официально представила первые ноутбуки, оснащенные процессорами Intel Вилдкат Лаке — модели ТинкПад Э14 Ген 8 и ТинкПад Э16 Ген 4. Эти устройства предназначены для пользователей, которые отдают предпочтение энергоэффективности, а не высокой производительности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новые ноутбуки оснащены процессорами Intel Коре 5 315, Коре 5 320, Коре 5 330 и Коре 7 360. По данным иксбт.ком, эти чипы серии Вилдкат Лаке имеют уникальную архитектуру: все они содержат всего два основных производительных ядра и четыре энергоэффективных (ЛП) ядра. Это позволяет значительно экономить заряд аккумулятора ноутбука и работать долгое время без подзарядки.

Технические возможности и характеристики экрана

Модель ТинкПад Э14 Ген 8 оснащена 14-дюймовым экраном, а ТинкПад Э16 Ген 4 — 16-дюймовым. В обеих моделях используются ИПС-панели с разрешением ВУКсГА, а частота обновления изображения достигает 120 Hz. Этот показатель предотвращает усталость глаз при офисной работе и работе с документами, а также обеспечивает плавность изображения.

Lenovo не поскупилась на память: ноутбуки предлагаются с оперативной памятью (RAM) до 32 GB и ССД-накопителем до 1 TB. Стоит отметить, что в этих устройствах нет дискретных видеокарт (GPU), все графические процессы возложены на встроенный в процессор графический чип. Это гарантирует, что ноутбуки не будут перегреваться и будут работать бесшумно.

Связь и автономность

В соответствии с современными стандартами, новые модели ТинкПад поддерживают новейшую технологию Wi-Fi 7. Также устройства оснащены двумя портами Тундерболт 4 для высокоскоростной передачи данных и подключения внешних мониторов. Толщина корпуса составляет около 20 мм, а вес варьируется от 1,4 кг до 1,7 кг в зависимости от выбранной модели.

По объему аккумулятора пользователям предлагается два варианта: 48 Wh или 64 Wh. Ожидается, что в сочетании с низким энергопотреблением процессоров Вилдкат Лаке этих батарей будет достаточно для полноценного рабочего дня. Хотя точная цена устройств пока не объявлена, эксперты предполагают, что ноутбуки с этими процессорами поступят в продажу по доступным ценам.

Серия Lenovo ТинкПад ценится на рынке и за свою долговечность и удобную клавиатуру. Новые энергоэффективные модели могут стать отличным выбором, особенно для бизнес-профессионалов и студентов, которые постоянно находятся в движении и хотят, чтобы заряда ноутбука хватало надолго.

LenovoТинкПадIntelВилдкат ЛакеТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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