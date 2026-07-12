Процесс сертификации Boeing 737 MAX 7 завершается: 13 лет ожидания подходят к концу

Один из самых долгожданных и проблемных проектов в мире авиации — самолет Boeing 737 MAX 7 — наконец достиг финальной стадии. Как сообщает Те Валл Стрит Джурнал со ссылкой на свои источники, ожидается, что данная модель будет сертифицирована Федеральным управлением гражданской авиации США (ФАА) до конца июля 2026 года. Если этот срок останется неизменным, компания Boeing успешно завершит один из самых сложных проектов в своей истории. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Программа Boeing 737 MAX 7 была официально запущена в мае 2013 года. Согласно первоначальным планам, самолеты должны были быть переданы заказчикам еще в 2019 году. Однако работа над проектом затянулась почти на 13 лет из-за различных технических проблем и вопросов безопасности. В результате первая поставка задержалась на семь лет относительно первоначального графика.

Проблемы с безопасностью и причины задержек

Первым серьезным ударом по проекту стали катастрофы самолетов семейства Boeing 737 MAX в 2018 и 2019 годах. После этих трагедий полеты лайнеров данного типа по всему миру были приостановлены. Позже процесс сертификации модели MAX 7 снова остановился из-за дефектов в системе защиты двигателей от обледенения. Инженеры потратили около двух лет на устранение этих недостатков, и работы были завершены только к концу 2025 года.

Кроме того, инцидент в январе 2024 года, когда у самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Аласка Аирлинес во время полета оторвалась заглушка двери, привлек еще большее внимание контролирующих органов. ФАА ужесточило контроль над производственными процессами Boeing и расширило объем проверок всех новых моделей. Это потребовало дополнительных испытаний и документальной работы для MAX 7.

Технические возможности и основные заказчики

Boeing 737 MAX 7 считается самой компактной моделью в своем семействе. Его основные характеристики включают:

Пассажировместимость: до 172 человек в зависимости от конфигурации;

Максимальная дальность полета: около 7000 километров;

Назначение: замена устаревших моделей Boeing 737-700.

Основным заказчиком этой модели остается американская авиакомпания Сутвест Аирлинес. Перевозчик заказал в общей сложности 256 таких самолетов, что составляет более 90 процентов всех заказов на MAX 7. В настоящее время на площадке в Мозес-Лейк, штат Вашингтон, хранятся около 20 готовых самолетов. После получения сертификата компания планирует немедленно передать их заказчикам.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию Boeing 737 MAX 7 усилит конкуренцию в сегменте региональных и среднемагистральных перевозок. Компания также работает над 737 MAX 10 с большей вместимостью, однако там также наблюдаются трудности со сроками. Авиационные эксперты отмечают, что успешная сертификация MAX 7 станет важным шагом на пути к восстановлению доверия к бренду Boeing.