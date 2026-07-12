Китай разработал специальный «черный ящик» для ядерных космических кораблей

·40·Технологии
Китай разработал специальный «черный ящик» для ядерных космических кораблей

Китайские исследователи объявили о новом этапе безопасности в освоении космоса. Ученые из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики разработали концепцию специально защищенного «черного ящика» для космических аппаратов, оснащенных ядерными энергетическими установками. Это устройство служит для сохранения полетных данных и передачи координат в случае аварии, что снижает риск распространения радиоактивных материалов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В последние годы растет интерес к космическим аппаратам с ядерными энергосистемами. Такие технологии критически важны для дальних миссий, где солнечные панели неэффективны, в частности, для полетов на Марс. Например, NASA также изучает ядерные установки для будущих миссий. Однако, поскольку падение таких кораблей на Землю может привести к экологической катастрофе, система их поиска и определения состояния является жизненной необходимостью.

Высокая прочность и навигация БеиДу

По расчетам инженеров, этот компактный модуль весом всего 4,5 кг и размерами 16,5 × 16,8 см способен выдерживать огромные механические нагрузки. Он может поглотить энергию удара до 25 969 Джоулей. Согласно данным иксбт.ком, этот модуль объединяет в себе как регистратор данных, так и спутниковый маяк на базе навигационной системы БеиДу.

Для защиты электроники разработчики создали многослойный корпус. Эта структура состоит из следующих частей:

  • Внешняя оболочка, устойчивая к нагреву и ударам;
  • Специальный слой, поглощающий энергию удара;
  • Герметичная капсула, защищающая внутренний электронный модуль.
Конструкция была первоначально смоделирована на суперкомпьютере мощностью 1400 Tflops. Расчеты показали, что многослойная система защиты способна поглотить около 90 процентов энергии удара. После этого инженеры провели реальные испытания, ударив прототип о землю на большой скорости с помощью баллистической установки. В результате, несмотря на повреждение внешнего корпуса, внутренний электронный модуль сохранил работоспособность и продолжил передачу сигнала.

Гарантия безопасности для будущих миссий

Исследователи также разработали более совершенную версию устройства с надувной системой амортизации. Согласно результатам моделирования, такая конструкция снижает ударную нагрузку еще на 44 процента и, что самое важное, обеспечивает плавучесть устройства на поверхности воды. Это значительно упрощает поиск аппаратов, упавших в океан.

Пока проект находится на экспериментальной стадии. Хотя китайские ученые представили свои разработки, конкретные планы по установке этих систем на реальные космические корабли не разглашаются. Если технология будет внедрена, она станет ключевым элементом безопасности при изучении космоса с помощью ядерных двигателей.

Подобные инновации в космических технологиях имеют важное значение. С точки зрения глобальной безопасности, технологии контроля ядерных установок и оперативного определения места их падения служат интересам всего человечества.

ХитойКоинотЯдровий ЭнергияТехнологияBeiDou
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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