Япония возобновляет проект поезда на магнитной подушке со скоростью 500 км/ч

Правительство Японии разрешило продолжить реализацию проекта высокоскоростной магнитной железной дороги Линеар Чуо Шинкансен, который должен произвести революцию в транспортной системе страны. Как сообщает НХК Ворлд, оператору ДжР Кентрал удалось положить конец многолетним экологическим спорам. Это решение устранило главное препятствие на пути строительства самых быстрых поездов в мире, передвигающихся без касания рельсов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Проект был приостановлен из-за участка в префектуре Сидзуока. Местные власти выражали обеспокоенность тем, что строительство тоннеля под горным массивом рядом с рекой Ои может нанести ущерб уровню грунтовых вод и экосистеме региона. По этой причине запуск, изначально запланированный на 2027 год, был отложен на неопределенный срок. Теперь ДжР Кентрал взяла на себя обязательства по усилению мер по охране окружающей среды и строгому контролю за водными ресурсами.

Скорость и время: из Токио в Нагою за 40 минут

Технология Линеар Чуо Шинкансен основана на магнитной левитации: поезд движется, зависая в нескольких сантиметрах над рельсом с помощью специального магнитного поля. Это сводит силу трения к нулю, позволяя развивать скорость до 500 км/ч. Для сравнения, нынешние скоростные поезда Шинкансен Нозоми преодолевают расстояние между Токио и Нагоей почти за полтора часа. Новый маглев сократит это время до 40 минут.

После завершения второго этапа проекта линия будет продлена до Осаки. В результате время в пути между Токио и Осакой сократится с нынешних 2 часов 15 минут до 67 минут. Это не только создаст удобства для пассажиров, но и объединит крупнейшие экономические центры страны в единое скоростное транспортное кольцо.

Перспективы и затраты

По расчетам экспертов, строительные работы на проблемном участке могут продлиться не менее десяти лет. Если процесс пойдет без непредвиденных задержек, первая в мире междугородняя линия маглев начнет свою работу в 2037 году. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 68 миллиардов долларов.

Запуск новой линии также снизит нагрузку на традиционные железные дороги. Высвободившиеся мощности будут направлены на улучшение региональных перевозок и логистики грузоперевозок. Хотя Япония считается мировым лидером в этой области, Китай также тестирует свои проекты маглевов со скоростью 600 км/ч. Однако ожидается, что японский проект станет крупнейшей практической системой, предназначенной для дальних междугородних перевозок.

Эта технология в будущем может стать примером и для таких стран, как Узбекистан, модернизирующих свою транспортную инфраструктуру. Пока в нашей стране сегмент высоких скоростей занимают поезда Афросиёб, японский опыт демонстрирует принципиально новый этап развития железнодорожного транспорта.