Геройство Джуда Беллингема: Англия обыграла Норвегию и вышла в полуфинал

Матч четвертьфинала чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии прошел в драматической борьбе. Очередной дубль Джуда Беллингема принес «трем львам» победу со счетом 2:1 и вывел команду в полуфинал. После этого поражения Эрлинг Холанд и его товарищи по команде вынуждены покинуть турнир. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

С первых минут встречи, проходившей в жаркую погоду во Флориде, сборная Англии пыталась захватить инициативу. Однако, как сообщает издание Goal.com, первыми счет открыли норвежцы. Мяч после прострела Андреаса Шельдерупа с левого фланга неожиданно попал в штангу и залетел в сетку. Вратарь Джордан Пикфорд допустил ошибку в этом эпизоде, не успев среагировать на удар.

Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля после пропущенного гола на некоторое время потеряла концентрацию. У Норвегии были хорошие шансы увеличить преимущество усилиями Мартина Эдегора и Александра Сёрлота, но они ими не воспользовались. В добавленное к первому тайму время Джуд Беллингем после передачи Энтони Гордона ворвался в штрафную и точным ударом восстановил равновесие.

Дополнительное время и решающие моменты

Во втором тайме обе команды сделали ставку на осторожность. Голы Гарри Кейна и Торбьёрна Хеггема не были засчитаны судьями по разным причинам. Норвегия выглядела очень опасно при стандартных положениях, особенно в моменте, когда удар головой Кристоффера Айера пришелся в перекладину. Поскольку основное время завершилось вничью, для определения победителя потребовалось дополнительное время.

На третьей минуте овертайма вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланд не смог справиться с дальним ударом Моргана Роджерса. Первым на добивании оказался Джуд Беллингем, оформивший дубль и выведший свою команду вперед. Этот гол стал решающим фактором, определившим исход матча.

До конца встречи Англия продемонстрировала дисциплинированную игру в обороне. Джед Спенс и Букайо Сака могли увеличить преимущество в контратаках, но вратарь Норвегии проявил мастерство. В итоге Англия удержала победу со счетом 2:1 и в полуфинале встретится с победителем пары Аргентина — Швейцария. Эрлинг Холанд же завершил свой путь на крупном турнире на стадии четвертьфинала.