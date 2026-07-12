Китай испытал новое оружие, способное вывести из строя Starlink?

·56·Технологии
Китай испытал новое оружие, способное вывести из строя Starlink?

Фото: скмп.ком

Сообщается, что китайские военные ученые разработали и испытали сверхмощное микроволновое оружие, способное воздействовать на электронику спутников. По данным Сут Чина Морнинг Пост, импульсная мощность устройства достигает 100 гигаватт.

Издание пишет, что эта технология может представлять серьезную угрозу для космической инфраструктуры США, включая сеть спутников Starlink.

Мощность доведена до 100 гигаватт

По оценкам специалистов, для повреждения электроники спутника на низкой околоземной орбите может быть достаточно импульса мощностью около одного гигаватта.

Сообщается, что китайским ученым удалось увеличить мощность нового устройства до 100 гигаватт. Однако это не означает, что оружие будет работать на такой мощности длительное время — речь идет о кратковременном импульсе.

Может ли сеть Starlink стать мишенью?

Как пишет Сут Чина Морнинг Пост, микроволновое оружие предназначено не для физического уничтожения спутников, а для вывода из строя их электронных систем.

Теоретически такая технология может:

  • повредить оборудование связи;

  • нарушить навигацию и передачу данных;

  • временно или навсегда остановить работу спутников.

В этом контексте крупные сети, состоящие из тысяч аппаратов, такие как Starlink, также упоминаются в качестве потенциальных целей.

Дешевая угроза для инфраструктуры Пентагона

По мнению экспертов, микроволновое оружие может стать более дешевым средством по сравнению с дорогостоящими ракетами или противоспутниковыми системами.

Это усиливает предположения о том, что Китай сможет оказывать давление на дорогостоящую космическую инфраструктуру США с меньшими затратами.

Однако открытые данные о реальной дальности поражения, точности и эффективности этого оружия в различных атмосферных условиях ограничены.

Заявлено, что оружие работает даже в сильный мороз

В сообщении отмечается, что устройство оснащено инновационными литий-ионными конденсаторами.

Утверждается, что они позволяют:

  • очень быстро приводить оружие в действие;

  • вырабатывать большую энергию за короткое время;

  • использовать его даже при температуре минус 40 градусов.

Космическая конкуренция выходит на новый уровень

Спутники стали неотъемлемой частью систем связи, разведки, навигации и целеуказания для современных армий.

Поэтому электронные и микроволновые технологии, направленные на их нейтрализацию, могут стать одним из важнейших направлений будущей военной конкуренции.

На данный момент нет официальной информации о том, что Китай раскрыл полные технические характеристики и результаты испытаний этого оружия.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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