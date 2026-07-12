Новая эра для ОЛЭД-мониторов: представлен стандарт ВЭСА ДисплайХДР Труе Блак 1400

·30·Технологии
Новая эра для ОЛЭД-мониторов: представлен стандарт ВЭСА ДисплайХДР Труе Блак 1400

Ассоциация стандартизации видеоэлектроники (ВЭСА) официально представила стандарт ДисплайХДР Труе Блак 1400, устанавливающий новую вершину в мире технологий отображения. Эта новая сертификация предназначена для панелей OLED и КД-ОЛЭД и обещает вывести качество изображения на совершенно новый уровень. Это не просто цифры, а строгий контроль качества для будущих премиальных мониторов и ноутбуков. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, стандарт ДисплайХДР Труе Блак 1400 предъявляет к дисплею очень высокие технические требования. В частности, для получения такого сертификата пиковая яркость экрана должна составлять не менее 1400 кд/м². При этом должна сохраняться глубина черного цвета, являющаяся главным преимуществом технологии OLED: уровень черного не должен превышать 0,0005 кд/м². Это позволяет пользователю ощутить непревзойденный контраст даже в самых ярких и самых темных сценах.

Технические требования и возможности для создателей контента

Новый стандарт контролирует не только пиковую яркость, но и стабильную яркость по всей поверхности экрана. Согласно требованиям ДисплайХДР Труе Блак 1400, минимальная яркость по всему экрану не должна быть ниже 700 кд/м². Это показатель, которого технически сложно достичь по мере увеличения размера дисплея. По этой причине устройства с данным сертификатом займут место среди самых передовых и дорогостоящих моделей на рынке.

По мнению экспертов, стандарт ДисплайХДР Труе Блак 1400 является важным шагом для создателей ХДР-контента. Теперь режиссеры, колористы и графические дизайнеры могут точнее прогнозировать, как создаваемое ими изображение будет выглядеть для конечного потребителя. Этим шагом ВЭСА стремится укрепить мост доверия между потребителями и создателями контента.

Первые устройства на рынке и реакция производителей

Пока на рынке нет отдельных мониторов, отвечающих этому стандарту, но в сегменте ноутбуков появилась первая «ласточка». Компания Lenovo представила ноутбук Ёга Pro 16, который первым в мире получил этот сертификат. Это доказывает, что профессионального качества изображения можно достичь и в мобильных устройствах.

Южнокорейский технологический гигант Samsung также приветствовал новую сертификацию. Компания планирует продемонстрировать новые панели OLED и КД-ОЛЭД, соответствующие требованиям ДисплайХДР Труе Блак 1400, на крупных выставках до конца текущего года. Это свидетельствует о том, что в ближайшем будущем мы увидим эту технологию в мониторах нового поколения от таких брендов, как Samsung, Dell, ASUS.

Учитывая растущий спрос на устройства с ОЛЭД-панелями на рынке Узбекистана, внедрение этого стандарта также важно для местных профессиональных пользователей и геймеров. Высококачественное ХДР-изображение радикально меняет визуальный опыт не только в играх, но и при просмотре видео высокого разрешения.

VESAOLEDDisplayHDRТехнологияМонитор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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