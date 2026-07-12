Легендарная Аша возвращается: ХМД представит новый бюджетный смартфон

Серия Нокиа Аша, завоевавшая признание в мире мобильных технологий своей надежностью и простотой, возвращается на рынок в новом обличье. Компания ХМД Глобал готовится представить одно из новых устройств, выпускаемых под собственным брендом — модель ХМД Аша 305. Это устройство, сочетающее в себе легендарное имя прошлого с современными технологиями, нацелено на сегмент самых доступных смартфонов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание иКсБТ.ком со ссылкой на инсайдера СмашКс_60, ожидается, что новый ХМД Аша 305 привлечет внимание многих своей крайне доступной ценой. По имеющимся данным, стоимость этого устройства на рынке Таиланда составит около 75 долларов США (2390 бат). Это может сделать его привлекательным выбором не только для Юго-Восточной Азии, но и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан.

Технические характеристики и дизайн

Внешний вид смартфона отражает современные тенденции. Несмотря на то, что дизайн задней панели с блоком камер напоминает модели iPhone от Apple, его внутренние возможности довольно скромны. Модель ХМД Аша 305 оснащена 5-дюймовым дисплеем с разрешением 854 × 480 пикселей. Габариты корпуса составляют 147 × 71,5 × 10,2 мм, смартфон будет доступен в черном и зеленом цветах.

Аппаратная часть устройства включает в себя следующие характеристики:

Процессор: чип Унисок СК9832Э;

чип Унисок СК9832Э; Память: 3 GB оперативной и 32 GB постоянной памяти;

3 GB оперативной и 32 GB постоянной памяти; Аккумулятор: батарея емкостью 2500 mAh;

батарея емкостью 2500 mAh; Операционная система: Android 14 Го едитион.

В плане камеры производитель делает ставку на минимализм. Хотя на задней панели предусмотрено место для нескольких датчиков, на практике смартфон ограничивается одной основной камерой на 5 мегапикселей. На передней панели расположена селфи-камера на 2 мегапикселя. Использование системы Android 14 Го позволяет обеспечить стабильную работу смартфона даже при скромных технических показателях.

Позиция на рынке и ожидания

В последнее время компания ХМД делает большой упор на стратегию возрождения ретро-моделей и классических имен. Ранее компания сообщала о кнопочных телефонах, таких как ХМД Икон Флип 1. Возвращение серии Аша станет не только своеобразным подарком для преданных фанатов бренда, но и может быть приобретено в качестве дополнительного средства связи или первого смартфона для детей.

Стоит отметить, что ХМД не собирается ограничиваться только бюджетными моделями. Инсайдеры отмечают, что компания в настоящее время работает над более мощным смартфоном Скйлине 2 с процессором Snapdragon 7с Ген 4 и аккумулятором на 5000 mAh. Однако именно модель Аша 305, благодаря своей низкой цене, должна вызвать большой интерес в массовом сегменте.