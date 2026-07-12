Дешево и надежно: Нокиа 102 4Г (2026) показался в кадре

·2·Технологии
Дешево и надежно: Нокиа 102 4Г (2026) показался в кадре

В то время как компания ХМД Глобал меняет свою бренд-стратегию, кнопочные телефоны под легендарным брендом Нокиа не собираются покидать рынок. В сети появились первые изображения и технические характеристики модели Нокиа 102 4Г, выход которой ожидается в 2026 году. Ожидается, что устройство будет выделяться своей доступностью и классическим дизайном. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно информации инсайдера СмашКс_60, новая модель Нокиа 102 4Г в первую очередь предназначена для китайского рынка. Самое примечательное заключается в том, что устройство будет выпущено не под брендом ХМД, а именно под брендом Нокиа. Это означает возвращение классического логотипа и привычных шрифтов для преданных поклонников бренда. Предполагается, что цена устройства не превысит 159 юаней (около 20 долларов США).

Изменения в дизайне и внешнем виде

По сравнению с моделью ХМД 102 4Г 2025 года, новое устройство получит значительно обновленный дизайн. Производитель отказался от лишней надписи «AI» на центральной кнопке, сделав упор на минималистичный вид. Ожидается, что телефон будет представлен в двух ярких цветах — темно-синем и огненном (оранжевом) корпусах.

Технически Нокиа 102 4Г останется верна принципам простоты и долговечности. Ожидается, что устройство будет обладать следующими характеристиками:

  • 1,8-дюймовый цветной дисплей;
  • основная камера 0,3 Мп;
  • 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти;
  • аккумулятор емкостью 1200 mAh;
  • Bluetooth 5.0 и аудиоразъем 3,5 мм.
Также корпус телефона защищен от пыли и брызг воды по стандарту ИП52. Подобные характеристики делают устройство удобным выбором в качестве дополнительного средства связи или телефона для пожилых людей. Издание иксбт.ком отмечает, что официальная дата презентации данной модели пока не раскрыта.

На рынке Узбекистана кнопочные телефоны Нокиа по-прежнему сохраняют свои позиции. Благодаря низкой цене и долговечному аккумулятору такие модели часто покупают в качестве рабочего телефона или надежного средства связи в регионах с низким качеством покрытия. Появление новой модели за 20 долларов определенно усилит конкуренцию в этом сегменте.

Напомним, ранее инсайдер СмашКс_60 сообщал, что компания ХМД планирует возродить легендарную серию смартфонов Аша. Однако ожидается, что модели Аша будут выпущены в продажу под брендом ХМД, а не Нокиа.

NokiaHMDТехнологияМобил ТелефонГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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