Технология замены дизеля: в Китае создан водородный двигатель мощностью 600 л.с.

·72·Технологии
Технология замены дизеля: в Китае создан водородный двигатель мощностью 600 л.с.

Китайская компания Веичаи Повер официально сертифицировала первый в мире водородный двигатель внутреннего сгорания ВП15, предназначенный для тяжелых транспортных средств и соответствующий экологическому стандарту Чина ВИ. Ожидается, что эта разработка станет экологически чистой и эффективной альтернативой традиционным дизельным агрегатам. Новая технология направлена не только на снижение вредных выбросов, но и на вывод использования водородной энергии в грузоперевозках на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Агрегат ВП15 представляет собой силовую установку объемом 14,6 литра, которая обеспечивает мощность 600 л.с. и максимальный крутящий момент 2800 Н·м. В ходе испытаний, проведенных Китайским центром автомобильных исследований (КАТАРК), коэффициент полезного действия (КПД) двигателя составил 46,8%. Этот показатель очень близок к современным высокоэффективным дизельным двигателям и является одним из самых высоких среди водородных двигателей внутреннего сгорания.

Система прямого впрыска и технические преимущества

Ключевой технической особенностью нового двигателя является система прямого впрыска водорода в цилиндры. Подача топлива непосредственно в цилиндр, а не через впускной тракт, позволяет точно контролировать процесс сгорания. Это устраняет одну из главных проблем водородных двигателей — риск преждевременного воспламенения топлива и обратных вспышек. Кроме того, данная технология способствует использованию обедненных топливных смесей и снижению потерь энергии.

При создании модели ВП15 инженеры Веичаи уделили особое внимание максимальной унификации с существующими дизельными технологиями. По имеющимся данным, более 90 процентов комплектующих нового двигателя идентичны традиционным дизельным агрегатам компании. Это позволяет минимизировать изменения в конструкции при переводе тяжелой техники на водород и значительно сэкономить на производственных затратах.

Еще один важный аспект заключается в том, что ВП15 не слишком требователен к качеству топлива. В отличие от водородных топливных элементов (фуел келлс), этот двигатель может стабильно работать на водороде различной степени очистки. Это значительно упрощает процесс создания инфраструктуры хранения и заправки водородом, так как не требуются дополнительные затраты на идеальную очистку топлива.

Области применения и перспективы

Веичаи Повер планирует использовать этот двигатель преимущественно в промышленном секторе и сфере тяжелых грузоперевозок. По мнению экспертов, ВП15 может эффективно применяться в следующих направлениях:

  • Магистральные тяжелые грузовики;
  • Карьерные самосвалы;
  • Портовая техника и металлургический транспорт;
  • Крупные водородные генераторные установки.
Стоит отметить, что водородный двигатель внутреннего сгорания не следует путать с водородными топливными элементами. В модели ВП15 водород сгорает в цилиндрах, как обычное топливо, непосредственно вырабатывая механическую энергию. В топливных элементах водород вырабатывает электроэнергию для электромотора посредством электрохимической реакции. В настоящее время компания готовит данный двигатель к серийному производству.

ХитойТехнологияВодород ДвигателиВеичаи ПоверАвтомобил
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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