ЛАПД отказался от системы наблюдения Флок Сафетй из-за проблем с безопасностью данных

Департамент полиции Лос-Анджелеса (ЛАПД), одно из крупнейших правоохранительных ведомств США, принял решение прекратить сотрудничество с компанией Флок Сафетй, специализирующейся на отслеживании автомобильных номеров. В связи с истечением трехлетнего контракта руководство полиции заявило об отказе от данной технологии из-за серьезных опасений по поводу гражданских свобод и неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно сообщениям АБК7 и Те Лос-Анджелес Тимес, директор по информационным технологиям ЛАПД Дин Гиаламас объяснил это решение вопросами безопасности данных. По его словам, существуют нерешенные проблемы, касающиеся огромных объемов данных, собираемых через камеры, и способов их хранения. Это решение имеет стратегическое значение для третьего по величине полицейского управления в США, поскольку сеть Флок Сафетй насчитывает более 80 тысяч камер по всей стране.

Проблемы конфиденциальности и безопасности

Камеры Флок Сафетй могут распознавать не только номерные знаки, но и марку, цвет и другие уникальные характеристики транспортного средства. Однако в последнее время в работе системы наблюдались серьезные сбои. Например, журналист издания Те Дриве сообщил, что из-за ошибки системы его тестовый автомобиль был помечен как угнанный, в результате чего он несколько дней подвергался преследованию со стороны полиции.

Кроме того, эксперты по кибербезопасности выявили уязвимости в системе. По данным TechCrunch, учетные записи многих сотрудников полиции не были защищены многофакторной аутентификацией (МФА), что создает удобные возможности для хакеров и шпионов. Журналистам 404 Медиа даже удалось получить доступ к трансляции в реальном времени через открытую базу данных.

Ситуация в других городах

Лос-Анджелес не первый в этом списке. Ранее города Маунтин-Вью в Калифорнии и Саут-Портленд в штате Мэн также расторгли контракты с Флок Сафетй. Причинами стали следующие факторы:

Нарушение права на неприкосновенность частной жизни;

Использование этих данных федеральными иммиграционными службами вопреки местным законам;

Задержание невиновных водителей с применением оружия из-за технических ошибок в системе;

Отсутствие прозрачности в вопросах передачи данных третьим лицам.

Представитель Флок Сафетй Холли Бейлин заявила, что компания удивлена этим решением и готова устранить возникшие недопонимания. Однако руководство ЛАПД подчеркивает, что не возобновит сотрудничество до тех пор, пока не будут разработаны новые строгие условия хранения и использования данных. Эта ситуация еще раз показала, насколько сложно соблюдать баланс между современными технологиями наблюдения и правами человека.