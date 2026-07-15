OpenAI разрабатывает свое первое устройство: ChatGPT обретет физическую форму

Компания OpenAI, совершившая революцию в мире искусственного интеллекта, выходит за рамки программного обеспечения и внедряется на рынок персональных технических устройств. Как сообщает издание Bloomberg, компания работает над смарт-колонкой на базе системы ChatGPT, которая не имеет экрана, но обладает способностью к передвижению. Это устройство позиционируется не как обычный гаджет, а как «антропоморфный компаньон», живущий в доме пользователя. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Проект в настоящее время находится на стадии разработки, и его основная цель — придать искусственному интеллекту физическую форму. Согласно имеющимся данным, устройство получит доступ к цифровой жизни своего владельца, включая электронную почту и другие личные данные. Это позволит технологии ChatGPT изучать привычки пользователя и со временем предоставлять более персонализированные услуги.

Бывшие инженеры Apple и технологический подход

Самая интересная особенность устройства заключается в том, что оно будет оснащено механическими элементами, позволяющими ему самостоятельно передвигаться. Это может быть связано с тем, что OpenAI помогают бывшие инженеры Apple , участвовавшие в создании таких легендарных продуктов, как iPhone или Мак. Компания планирует представить это устройство не просто как голосового помощника, а как компаньона, способного установить эмоциональную связь с пользователем.

Ранее ходили слухи, что OpenAI выпустит собственный смартфон, чтобы вступить в прямую конкуренцию с Apple. Однако новые данные показывают, что компания выбрала иное направление — создание нового типа домашнего устройства, которого еще нет на рынке. По мнению представителей OpenAI, этот продукт будет кардинально отличаться от любой технологии, предлагаемой Apple на данный момент.

Правовые проблемы и конкурентная среда

В то время как работа над новым устройством продолжается, отношения между OpenAI и Apple обострились. На прошлой неделе компания Apple подала иск против OpenAI, обвинив ее в краже коммерческой тайны. В исковом заявлении говорится, что это лишь «верхушка айсберга» и в ходе судебного процесса будут выявлены многочисленные нарушения. OpenAI отвергает эти обвинения, подчеркивая, что новый продукт не нарушает никаких прав интеллектуальной собственности.

Рынок аппаратных средств на базе искусственного интеллекта сейчас находится в центре внимания инвесторов. Например, лаборатория Figure AI, основанная Бреттом Эдкоком, недавно привлекла 700 миллионов долларов инвестиций для создания универсального интерфейса между человеком и машиной. В условиях такой высокой конкуренции OpenAI стремится захватить лидерство, используя свой бренд ChatGPT и его широкие возможности.

На данный момент точное название, цена или дата выхода устройства в продажу не разглашаются. Однако эксперты полагают, что если OpenAI успешно реализует этот проект, это может положить начало новой эре в области смарт-колонок и домашней робототехники.