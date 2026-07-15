Количество кибератак на платформу Рутубе выросло почти в три раза

Платформа Рутубе, один из крупнейших видеохостингов России, по итогам первого полугодия 2026 года столкнулась с беспрецедентным давлением кибератак. Согласно данным, за этот период сервис успешно отразил более 230 ДДоС-атак. Этот показатель на 191 процент выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По информации компании «ГПМ Цифровые Инновации», интенсивность кибератак резко возросла во втором квартале. Только за апрель-июнь было отражено 125 крупных ДДоС-атак. Цифры показывают, что количество атак всего за шесть месяцев текущего года уже превысило общий показатель, зафиксированный за весь 2025 год.

Угрозы сетевой инфраструктуре и фишинг

Значительно активизировались не только ДДоС-атаки, но и другие виды киберпреступлений. В январе-июне было зафиксировано 434 миллиона сетевых атак на инфраструктуру Рутубе. Эти цифры демонстрируют, под какой огромной нагрузкой работает система цифровой безопасности платформы.

Также специалисты по безопасности предотвратили более 1,7 миллиона фишинговых атак. Наиболее тревожным является то, что более 20 тысяч из этих атак содержали вредоносное программное обеспечение (вирусы), предназначенное для нанесения ущерба устройствам пользователей и кражи личных данных.

Искусственный интеллект усложняет кибератаки

Директор по информационной безопасности цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Алексей Жуков отметил, что сегодня медиасфера находится в окружении серьезных киберугроз. Злоумышленники для достижения своих целей широко используют современные технологии, в частности, возможности искусственного интеллекта.

Атаки, осуществляемые с помощью искусственного интеллекта, отличаются от традиционных методов гораздо большей скоростью и сложностью структуры, что требует от специалистов высокого мастерства для их обнаружения и устранения. В связи с этим компания регулярно обновляет методы защиты для обеспечения стабильной работы платформы и бесперебойного доступа пользователей к контенту.

Эта информация актуальна и для пользователей в Узбекистане, так как в нашем регионе также растет риск кибератак и фишинга на глобальные платформы. Специалисты рекомендуют проявлять бдительность в отношении безопасности личных данных при использовании любых международных платформ.