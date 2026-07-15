Количество кибератак на платформу Рутубе выросло почти в три раза

·21·Технологии
Количество кибератак на платформу Рутубе выросло почти в три раза

Платформа Рутубе, один из крупнейших видеохостингов России, по итогам первого полугодия 2026 года столкнулась с беспрецедентным давлением кибератак. Согласно данным, за этот период сервис успешно отразил более 230 ДДоС-атак. Этот показатель на 191 процент выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По информации компании «ГПМ Цифровые Инновации», интенсивность кибератак резко возросла во втором квартале. Только за апрель-июнь было отражено 125 крупных ДДоС-атак. Цифры показывают, что количество атак всего за шесть месяцев текущего года уже превысило общий показатель, зафиксированный за весь 2025 год.

Угрозы сетевой инфраструктуре и фишинг

Значительно активизировались не только ДДоС-атаки, но и другие виды киберпреступлений. В январе-июне было зафиксировано 434 миллиона сетевых атак на инфраструктуру Рутубе. Эти цифры демонстрируют, под какой огромной нагрузкой работает система цифровой безопасности платформы.

Также специалисты по безопасности предотвратили более 1,7 миллиона фишинговых атак. Наиболее тревожным является то, что более 20 тысяч из этих атак содержали вредоносное программное обеспечение (вирусы), предназначенное для нанесения ущерба устройствам пользователей и кражи личных данных.

Искусственный интеллект усложняет кибератаки

Директор по информационной безопасности цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Алексей Жуков отметил, что сегодня медиасфера находится в окружении серьезных киберугроз. Злоумышленники для достижения своих целей широко используют современные технологии, в частности, возможности искусственного интеллекта.

Атаки, осуществляемые с помощью искусственного интеллекта, отличаются от традиционных методов гораздо большей скоростью и сложностью структуры, что требует от специалистов высокого мастерства для их обнаружения и устранения. В связи с этим компания регулярно обновляет методы защиты для обеспечения стабильной работы платформы и бесперебойного доступа пользователей к контенту.

Эта информация актуальна и для пользователей в Узбекистане, так как в нашем регионе также растет риск кибератак и фишинга на глобальные платформы. Специалисты рекомендуют проявлять бдительность в отношении безопасности личных данных при использовании любых международных платформ.

RutubeDDoSКибербезопасностьТехнологииРоссия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Роскосмос и NASA продлили работу Международной космической станции до 2030 годаРоскосмос и NASA продлили работу Международной космической станции до 2030 годаСегодня, 03:57OpenAI разрабатывает свое первое устройство: ChatGPT обретет физическую формуOpenAI разрабатывает свое первое устройство: ChatGPT обретет физическую формуСегодня, 03:29Конфликт между OpenAI и Apple: гигант искусственного интеллекта отвергает обвиненияКонфликт между OpenAI и Apple: гигант искусственного интеллекта отвергает обвиненияСегодня, 03:28Новая модель GPT-5.6 Sol от OpenAI удаляет файлы пользователейНовая модель GPT-5.6 Sol от OpenAI удаляет файлы пользователейСегодня, 02:59Новая эра в проекте SpaceX Starship: путь к первым полноценным орбитальным полетамНовая эра в проекте SpaceX Starship: путь к первым полноценным орбитальным полетамСегодня, 02:54Реклама в поиске Windows 11 удалена: Microsoft выпустила новое обновлениеРеклама в поиске Windows 11 удалена: Microsoft выпустила новое обновлениеСегодня, 02:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли