Конфликт между OpenAI и Apple: гигант искусственного интеллекта отвергает обвинения

·19·Технологии
Конфликт между OpenAI и Apple: гигант искусственного интеллекта отвергает обвинения

Компания OpenAI, лидер в мире искусственного интеллекта, официально отреагировала на обвинения со стороны Apple в краже коммерческой тайны. Руководство компании считает эти обвинения необоснованными, подчеркивая, что текучесть кадров в конкурентной среде — естественный процесс. Этот конфликт свидетельствует об обострении отношений между двумя крупными игроками в мире технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В заявлении, распространенном корреспондентом Bloomberg Эдом Ладлоу, представители OpenAI отмечают: «Хотя мы серьезно относимся к этим обвинениям, нам пока неизвестно о каких-либо доказательствах, подтверждающих претензии, изложенные в этой жалобе. Мы выступаем за честную конкуренцию и поддерживаем право людей выбирать место работы». Компания добавила, что сосредоточена не на чужих секретах, а на создании инновационных технологий для всего мира.

Тан Тан и секреты Apple

Напомним, что в прошлую пятницу Apple подала иск из 41 страницы в суд Северного округа Калифорнии. В нем руководство OpenAI, в частности директор по аппаратному обеспечению Тан Тан и группа бывших сотрудников Apple, обвиняются в краже конфиденциальной информации. До перехода в OpenAI Тан Тан проработал в Apple 24 года и занимал должность вице-президента по дизайну iPhone и Apple Watch.

Опираясь на внутренние расследования, Apple утверждает, что OpenAI и ее партнеры использовали интеллектуальную собственность компании для создания устройств нового типа. Согласно иску, эти действия носили системный характер и были направлены на подрыв рыночного доминирования производителя iPhone. Это может стать одним из самых серьезных юридических препятствий в истории OpenAI.

Новое устройство и конкуренция

По мнению экспертов, корень этого конфликта кроется в планах OpenAI по развитию аппаратного обеспечения. Недавнее начало сотрудничества OpenAI со стартапом ЛовеФром, основанным легендарным дизайнером Джони Айвом, и усиление кадрового состава вызвали обеспокоенность Apple. Появляются сообщения о том, что OpenAI в настоящее время работает над безэкранной смарт-колонкой или мобильным устройством с голосовым управлением.

Пока неизвестно, когда начнется судебный процесс и какую стратегию защиты выберет OpenAI. Однако борьба за кадры и патентные споры в мире технологий происходят постоянно. Для пользователей и техно-энтузиастов этот конфликт является важным сигналом, который покажет, насколько будущие гаджеты создателей ChatGPT смогут стать достойными конкурентами продукции Apple.

OpenAIAppleСудТехнологииiPhone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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