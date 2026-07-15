Роскосмос и NASA продлили работу Международной космической станции до 2030 года

Российская государственная корпорация «Роскосмос» и аэрокосмическое агентство США NASA достигли официального соглашения о продлении работы Международной космической станции (МКС) до конца 2030 года. Это решение имеет важное значение для мирового научного сообщества и гарантирует, что крупнейшая лаборатория человечества в космосе прослужит еще несколько лет. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Об этом соглашении заместитель генерального директора «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил на пресс-конференции после успешной стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» с МКС. Ранее стороны устанавливали срок эксплуатации станции как минимум до 2028 года, однако в результате новых переговоров этот период был продлен еще на два года.

Новые орбитальные станции и перспективы сотрудничества

Ни для кого не секрет, что в настоящее время МКС находится на завершающем этапе своего ресурса. По этой причине как Россия, так и США активно разрабатывают планы по созданию собственных независимых орбитальных станций в будущем. Тем не менее сохранение текущего проекта было признано необходимым для непрерывного продолжения научных экспериментов.

В ходе переговоров стороны обсудили не только будущее МКС, но и вопросы сотрудничества после прекращения ее деятельности. В частности, «Роскосмос» и NASA договорились продолжать обмен информацией по техническим аспектам проектируемых национальных станций.

По словам Дмитрия Баканова, такая техническая координация послужит для оказания взаимной помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в космосе в будущем и поддержания общих стандартов безопасности. Это показывает, что в освоении космоса наряду с конкуренцией важную роль играет взаимная поддержка.

Международная космическая станция работает на орбите с 1998 года и является уникальным сооружением, олицетворяющим технологические достижения многих стран. Согласно сообщению Иксбт.ком, данное соглашение свидетельствует о том, что, несмотря на политические сложности в космической сфере, научное сотрудничество остается приоритетным.