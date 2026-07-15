Лорде жестко раскритиковала очки с ИИ: «Это совсем не сексуально»

Знаменитая поп-звезда Лорде во время своего выступления на фестивале Мад Кул в Мадриде выразила резкий протест против нового тренда в мире технологий — умных очков с искусственным интеллектом (AI). По мнению певицы, такие устройства не только угрожают конфиденциальности частной жизни, но и лишены какой-либо эстетической привлекательности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Находясь на сцене, Лорде подчеркнула, что сегодня становится всё труднее отличить реальное от искусственного. «В нашем мире становится всё сложнее осознавать правду. Вы не можете понять, носит ли человек напротив обычные солнцезащитные очки или те чертовы АИ-очки. Могу официально заявить: не покупайте эти очки. Они совсем не сексуальные», — добавила певица.

Это заявление прозвучало особенно громко на фоне того, что одним из спонсоров фестиваля является бренд Рай-Бан. Дело в том, что Рай-Бан в настоящее время совместно с компанией Meta производит умные очки с искусственным интеллектом. Более того, певица Дженние, выступившая после Лорде, является официальным амбассадором этого продукта. Выступление Лорде стало неожиданным ударом в разгар рекламных кампаний.

Проблемы конфиденциальности и безопасности

Хотя Лорде говорит лишь о внешнем виде, эксперты по безопасности поднимают гораздо более серьезные вопросы. Согласно данным иксбт.ком, эти устройства, оснащенные камерами и функциями AI, могут использоваться для нарушения частной жизни, скрытой слежки и шантажа. Несмотря на то, что Meta заявляет об установке специальных индикаторов для защиты конфиденциальности, эти меры не предотвращают многочисленные судебные иски и проверки.

Возникали даже скандалы, связанные с процессом обучения искусственного интеллекта Meta. Согласно одному из исков, контрактные работники в Кении были вынуждены просматривать откровенные и жестокие видео, полученные через очки. Подобные случаи вызывают большие сомнения в прозрачности методов сбора данных технологическими гигантами.

Объем продаж и динамика рынка

Несмотря на критику, рынок умных очков продолжает стремительно расти. По данным компании ЭссилорЛуксоттика, производителя Рай-Бан, в 2025 году продажи очков Meta AI превысили 7 миллионов единиц. Этот показатель в три раза выше общего объема продаж за 2023 и 2024 годы. В связи с растущим интересом потребителей, Meta планирует расширять линейку продуктов в этом направлении.

Позиция Лорде в этом вопросе соответствует её прежним взглядам. В свое время певица писала о том, как выбросила свой смартфон в океан. По её мнению, технологии не должны отрывать человека от реальной жизни. «Быть здесь и сейчас — вот в чем настоящая привлекательность», — завершила она свою речь.

На рынке Узбекистана интерес к таким гаджетам также постепенно растет, однако их цена и опасения, связанные с конфиденциальностью, закономерно заставляют многих задуматься. Выступления мировых звезд, таких как Лорде, способствуют формированию критического взгляда на технологические тренды.