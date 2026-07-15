Первый прецедент в США: Нью-Йорк заморозил строительство центров искусственного интеллекта

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул готовится объявить годовой мораторий на строительство крупных центров обработки данных (дата-центров). Это решение стало первым в истории США официальным запретом на расширение инфраструктуры искусственного интеллекта на уровне штата. Ожидается, что этот шаг станет важным поворотным моментом в поиске баланса между технологическим прогрессом и энергетической безопасностью. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Мораторий касается крупных проектов мощностью более 50 МВ и распространяется даже на объекты, которые уже подали заявки на получение разрешений, но еще не начали строительство. По данным Иксбт.ком, предусмотрены исключения для дата-центров меньшего масштаба, а также для учреждений особого назначения, таких как больницы и университеты. Правительство намерено использовать эту паузу для разработки новых экологических требований и оценки нагрузки на энергосистему штата.

Энергетический кризис и защита интересов населения

Администрация губернатора подчеркивает, что современные дата-центры, предназначенные для систем искусственного интеллекта, потребляют в несколько раз больше электроэнергии, чем традиционные вычислительные площадки. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на общую сеть и может привести к росту цен на электроэнергию для обычных граждан. По словам Кэти Хокул, истощение природных ресурсов и неопределенность цен создают серьезную угрозу для жителей штата.

Согласно новому порядку, будет не только остановлено строительство, но и рассмотрен вопрос об отмене налоговых льгот, ранее действовавших для крупных дата-центров. Запрет вступает в силу немедленно и продлится один год, однако срок может быть сокращен, если штат быстрее примет новые правила. Эта мера является исполнительным аналогом законопроекта, ранее одобренного законодательным органом Нью-Йорка.

Общественное недовольство и будущее отрасли

Негативное отношение к инфраструктуре искусственного интеллекта наблюдается не только в Нью-Йорке, но и по всей территории США. Согласно опросу Галлуп, 71% американцев выступают против строительства дата-центров в своих регионах. Примечательно, что уровень недовольства даже строительством атомных электростанций (53%) оказался ниже этого показателя.

Однако единой позиции среди штатов США по этому вопросу нет. Например, в штате Мэн также был введен аналогичный запрет, но губернатор Джанет Миллс наложила на него вето из-за отсутствия исключений для определенных проектов. В то же время такие штаты, как Калифорния, Мичиган и Пенсильвания, продолжают поддерживать развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.

Это решение Нью-Йорка служит серьезным сигналом для технологических гигантов. Теперь такие компании, как Microsoft, Google и OpenAI, при создании новых вычислительных мощностей будут вынуждены ставить на первое место не только технические возможности, но и энергетические ресурсы регионов, а также строгое экологическое законодательство. Это неизбежно повлияет на темпы развития искусственного интеллекта в будущем.