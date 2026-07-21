После землетрясения в Венесуэле Starlink обеспечил интернетом более 700 тысяч человек

·34·Технологии
После землетрясения в Венесуэле Starlink обеспечил интернетом более 700 тысяч человек

В условиях, когда системы связи в Венесуэле были полностью выведены из строя в результате разрушительных землетрясений, компания Starlink, принадлежащая Илону Маску, реализовала масштабный проект по восстановлению интернет-соединения в регионе. Согласно отчету компании, благодаря спутниковым технологиям более 700 тысяч жителей получили возможность снова подключиться к сети. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Сильные подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие на севере страны в июне 2026 года, разрушили не только жилые дома, но и жизненно важную телекоммуникационную инфраструктуру. По официальным данным, в результате стихийного бедствия погибло более 5200 человек, а около 17 тысяч граждан остались без крова. Организация Объединенных Наций (ООН) оценивает общий ущерб более чем в 6,7 миллиарда долларов.

Восстановление инфраструктуры и помощь Starlink

В районах, где вышли из строя традиционные вышки мобильной связи, Starlink стал единственным средством коммуникации. Как сообщает издание иксбт.ком, Starlink реализует этот проект в сотрудничестве с Государственным департаментом США. В пострадавшие районы в кратчайшие сроки было доставлено и установлено более 1600 спутниковых терминалов.

Эти терминалы в первую очередь были направлены на обеспечение связью жизненно важных объектов. В настоящее время около 100 организаций, включая службы экстренной помощи, больницы и гуманитарные миссии, активно используют сеть Starlink. Это значительно ускорило координацию спасательных работ и оказание медицинской помощи.

Мобильные решения и бесплатные услуги

Для населения особое значение имело решение Starlink Мобиле. С помощью этой технологии более 700 тысяч человек получили доступ к интернету в местах, где станции мобильных операторов не функционировали. Это позволило людям не только получать информацию, но и участвовать в поисково-спасательных работах.

Кроме того, в рамках социальной ответственности компания оказала следующую помощь:

  • Через временную спутниковую сеть было отправлено более 240 тысяч бесплатных СМС-сообщений;
  • Для спасательных служб были выделены специальные высокоскоростные каналы;
  • Для гуманитарных организаций были организованы точки связи.
Эта ситуация еще раз доказала, насколько важны современные спутниковые технологии во время стихийных бедствий. В сейсмически активных регионах, таких как Узбекистан, наличие подобных альтернативных систем связи может стать решающим фактором в спасении человеческих жизней в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время в Венесуэле продолжаются восстановительные работы, и Starlink не прекращает свою деятельность в регионе. По словам представителей компании, спутниковая сеть продолжит предоставлять услуги до тех пор, пока стабильная наземная инфраструктура связи в регионе не будет полностью восстановлена.

StarlinkВенесуэлаЗемлетрясениеТехнологииИнтернет
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовНовая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовСегодня, 23:29Чип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеЧип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеСегодня, 23:28Гонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапГонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапСегодня, 23:26Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения