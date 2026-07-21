После землетрясения в Венесуэле Starlink обеспечил интернетом более 700 тысяч человек

В условиях, когда системы связи в Венесуэле были полностью выведены из строя в результате разрушительных землетрясений, компания Starlink, принадлежащая Илону Маску, реализовала масштабный проект по восстановлению интернет-соединения в регионе. Согласно отчету компании, благодаря спутниковым технологиям более 700 тысяч жителей получили возможность снова подключиться к сети. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Сильные подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие на севере страны в июне 2026 года, разрушили не только жилые дома, но и жизненно важную телекоммуникационную инфраструктуру. По официальным данным, в результате стихийного бедствия погибло более 5200 человек, а около 17 тысяч граждан остались без крова. Организация Объединенных Наций (ООН) оценивает общий ущерб более чем в 6,7 миллиарда долларов.

Восстановление инфраструктуры и помощь Starlink

В районах, где вышли из строя традиционные вышки мобильной связи, Starlink стал единственным средством коммуникации. Как сообщает издание иксбт.ком, Starlink реализует этот проект в сотрудничестве с Государственным департаментом США. В пострадавшие районы в кратчайшие сроки было доставлено и установлено более 1600 спутниковых терминалов.

Эти терминалы в первую очередь были направлены на обеспечение связью жизненно важных объектов. В настоящее время около 100 организаций, включая службы экстренной помощи, больницы и гуманитарные миссии, активно используют сеть Starlink. Это значительно ускорило координацию спасательных работ и оказание медицинской помощи.

Мобильные решения и бесплатные услуги

Для населения особое значение имело решение Starlink Мобиле. С помощью этой технологии более 700 тысяч человек получили доступ к интернету в местах, где станции мобильных операторов не функционировали. Это позволило людям не только получать информацию, но и участвовать в поисково-спасательных работах.

Кроме того, в рамках социальной ответственности компания оказала следующую помощь:

Через временную спутниковую сеть было отправлено более 240 тысяч бесплатных СМС-сообщений;

Для спасательных служб были выделены специальные высокоскоростные каналы;

Для гуманитарных организаций были организованы точки связи.

Эта ситуация еще раз доказала, насколько важны современные спутниковые технологии во время стихийных бедствий. В сейсмически активных регионах, таких как Узбекистан, наличие подобных альтернативных систем связи может стать решающим фактором в спасении человеческих жизней в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время в Венесуэле продолжаются восстановительные работы, и Starlink не прекращает свою деятельность в регионе. По словам представителей компании, спутниковая сеть продолжит предоставлять услуги до тех пор, пока стабильная наземная инфраструктура связи в регионе не будет полностью восстановлена.