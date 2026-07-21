Стартап Гритт привлек 34 миллиона долларов на создание роботов для установки солнечных панелей

По мере ускорения глобального перехода к возобновляемым источникам энергии нехватка рабочей силы при строительстве солнечных электростанций становится одной из главных проблем. Стартап Гритт, основанный специалистами Университета Карнегие Меллон, предлагает инновационное решение. Компания объявила о привлечении 34 миллионов долларов инвестиций для разработки системы искусственного интеллекта, способной работать в сложных условиях на открытых площадках. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Согласно TechCrunch, компания Гритт вышла из режима скрытности и привлекла 26 миллионов долларов в рамках раунда финансирования Сериес А под руководством Обвиус Вентурес. С учетом предыдущих инвестиций общая стоимость проекта значительно выросла. Основная цель стартапа — создание роботизированных систем, способных работать с человеческой точностью в непредсказуемой и меняющейся среде строительных площадок.

Сочетание готовой техники и искусственного интеллекта

В отличие от других робототехнических компаний, Гритт не создает собственное оборудование (хардваре) с нуля. Вместо этого компания использует готовые роботы-манипуляторы таких брендов, как Кавасаки, и арендованные специализированные погрузчики. Основное внимание уделяется моделям искусственного интеллекта, которые управляют этой техникой, наделяя её способностью «видеть» и принимать решения.

В настоящее время система выполняет задачи по разгрузке солнечных панелей, их транспортировке к металлическим конструкциям и установке с миллиметровой точностью. Этот процесс облегчает тяжелый и опасный труд рабочих. По имеющимся данным, если обычная бригада из 8 человек может установить 800 панелей в день, то с помощью системы Гритт этот показатель может достигать от 3000 до 4000 единиц.

В то время как строительство крупных фотоэлектрических станций в таких регионах, как Узбекистан, ускоряется, подобные технологии позволяют сократить сроки строительства в несколько раз. Основатель Гритт Пунит Пури отмечает, что для быстрого создания инфраструктуры необходим общий интеллект, способный адаптироваться к хаотичным условиям внешней среды.

Планы на будущее и конкуренция

Компания уже подписала контракты с тремя из 10 крупнейших энергетических строительных компаний США. В ближайшие 18 месяцев планируется установка солнечных панелей общей мощностью 2,8 гигаватт с помощью систем Гритт. В течение следующих шести месяцев компания намерена увеличить количество своих устройств до 48 единиц.

Хотя на рынке существуют конкуренты, такие как Буилт Роботикс или Тринабот, стратегия стартапа по использованию готовой техники позволяет ему масштабироваться быстрее и дешевле. Специалисты отрасли особо отмечают следующие преимущества:

Снижение риска производственных травм (подъем тяжелых панелей ложится на роботов);

Повышение эффективности строительства в отдаленных районах, куда трудно добраться людям;

Высокоточные монтажные работы с использованием искусственного интеллекта и машинного зрения.

Команда Гритт планирует в будущем не ограничиваться только солнечной энергетикой, а применять свою технологию и в других инфраструктурных строительных проектах. Ожидается, что это станет новым этапом революции искусственного интеллекта в тяжелой промышленности и строительстве.