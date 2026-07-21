Алехандро Гарначо прощается с Челси: Астон Вилла близка к трансферу

Нападающий сборной Аргентины и клуба Челси Алехандро Гарначо близок к смене команды после неудачного периода в лондонском клубе. Еще один представитель Английской Премьер-лиги, Астон Вилла, добился значительного прогресса в переговорах по подписанию молодого таланта. Бирмингемский клуб стал главным претендентом на вингера, который когда-то считался одним из самых перспективных игроков Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По данным BBC, Астон Вилла уже сделала официальное предложение руководству Челси. Согласно сделке, 21-летний футболист сначала перейдет на Вилла Парк на правах аренды, однако ожидается, что в контракте будет предусмотрено обязательство последующего выкупа. Этот трансфер рассматривается как отличная возможность для Гарначо положить конец периоду, ставшему «кошмаром» на Стэмфорд Бридж.

Детали трансфера и стоимость

В прошлом месяце Челси выставил футболиста на продажу примерно за 43 миллиона фунтов стерлингов (58 миллионов долларов). Примечательно, что этот трансферный процесс может стать частью более крупной сделки между клубами. По имеющимся данным, лондонцы согласились заплатить рекордные 117 миллионов фунтов стерлингов за нападающего Астон Виллы Моргана Роджерса. Эта сложная трансферная цепочка позволит обоим клубам оптимизировать свои составы.

Алехандро Гарначо перешел в Челси из Манчестер Юнайтед в сентябре прошлого года за 40 миллионов фунтов. Однако жизнь в столице сложилась не так, как он ожидал. За прошлый сезон он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 4 результативные передачи. Тем не менее, его общая эффективность и уровень игры в Премьер-лиге не удовлетворили руководство клуба и болельщиков.

Конфликт в Манчестере и будущее

Уход Гарначо из Манчестер Юнайтед также сопровождался скандалом. Разногласия с главным тренером команды Рубеном Аморимом стали причиной того, что футболиста выставили из клуба. По сообщениям, португальский специалист на глазах у всех игроков на тренировочной базе посоветовал Гарначо «молиться», чтобы найти новый клуб, тем самым поставив точку в его карьере в Манчестере.

Поскольку состав Челси сейчас чрезмерно раздут, а также ожидается приход новых вингеров, включая Моргана Роджерса и игрока Спортинга Геовани Кенду, стало ясно, что места в основном составе для Гарначо не останется. Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери верит в потенциал аргентинского футболиста и считает его основным кандидатом на усиление атакующей линии команды.

Ожидается, что этот трансфер будет оформлен в ближайшие дни. Если сделка состоится, Гарначо попытается восстановить свою прежнюю спортивную форму в команде, борющейся за путевку в Лигу чемпионов.